Bigben: WRC 8, Paranoia: Happiness is Mandatory und Bee Simulator zeitexklusiv im Epic Games Store - 4Players.de

Bigben wird drei PC-Versionen exklusiv im Epic Games Store veröffentlichen. Betroffen sind WRC 8 (5. September 2019), Paranoia: Happiness is Mandatory (3. Oktober 2019) und Bee Simulator am (14. November 2019). Der Exklusivdeal dauert ein Jahr. Bisher sollten die besagten Titel via Steam erscheinen. Die entsprechenden Produktseiten sind bei Steam noch nicht geändert worden."Wir freuen uns sehr, unser Angebot im Epic Games Store mit einer Vielzahl von einzigartigen Spielen aus unserem Katalog zu erweitern. Unser neuestes Angebot besteht aus drei Spielen, die sich stark voneinander unterscheiden: Bee Simulator, ein großartiges Familienspiel; Paranoia: Happiness is Mandatory, ein taktisches CRPG voller dunklem Humor; und WRC 8, die offizielle Simulation der FIA World Rally Championship, die auch das erste Rallyespiel im Epic Games Store sein wird", so Benoit Clerc, Head of Publishing bei Bigben.Die drei Spiele beschreibt der französische Publisher folgendermaßen: "Im Vergleich zu den vorangegangenen Titeln der Reihe steigert WRC 8 erneut den Umfang und die Authentizität: Verbesserte Offroad-Physik für alle Oberflächen, ein vollständig überarbeiteter Karrieremodus, extreme und dynamische Wetterbedingungen, 52 Teams, 14 Länder, über 100 Special Stages, wöchentliche Herausforderungen und ein eSport-Modus machen WRC 8 zu einem intensiven Rennerlebnis. (...) In Paranoia: Happiness is Mandatory steuern die Spieler ein Team aus vier Troubleshootern zweifelhafter Loyalität, die (meistens) die Befehle von Freund Computer befolgen, einer paranoiden und irrationalen gütigen und weisen KI. Von klassischen RPGs inspiriert ist das Spiel die erste offizielle Umsetzung des Kult-Rollenspiels. (...) In Bee Simulator entdecken die Spieler die Welt aus der Perspektive einer Biene. In einer vom New Yorker Central Park inspirierten Umgebung spielen sie eine Biene, die ihren Stock gemeinsam mit ihrem Volk in einem der Bäume des Parks bezogen hat. Doch ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als die Menschen eines Tages beschließen, eben jenen Baum zu fällen. Das Schicksal des gesamten Bienenvolks ruht von nun an auf den Schultern der Spieler. "