Tabletop Gods: Fantasy-Strategie für PC und VR hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Das auf PC, Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality spielbare Echtzeit-Strategiespiel Tabletop Gods von Ghost Fish Games und Other Ocean Interactive hat den Early Access auf Steam am 16. Mai 2019 hinter sich gelassen. Bis zum 23. Mai wird auf Valves Download-Portal und im Humble Store noch ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam fallen duchweg "positiv" aus (derzeit sind alle 26 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "In Tabletop Gods spielst du die Rolle eines Gottes, der nach Macht strebt. Vereine deine devote und sterbliche Gefolgschaft und trete anderen Spielern auf dem Desktop-PC oder in der VR (Rift oder Vive) entgegen und führe deine Armee über die Tabletop-Schlachtfelder in frenetische Schlachten im Arcade-Stil.In einem Tabletop Gods Kampf, verfügst du drei Runden, um dein Ziel zu erreichen und mehr Festungen deiner Gegner zu zerstören, als sie dir zerstören. Am Anfang jeder Runde, hast du kurz Zeit, Zaubersprüche und Truppen auszutauschen, geheime Fallen aufzustellen und mächtige Waffentürme zu einzusetzen. Während der dreiminütigen Runde setzt du dein sich langsam auffüllendes Mana dazu ein, Truppen auf dem Tabletop-Schlachtfeld zu positionieren, um die feindlichen Festungen zu attackieren oder deine eigenen Befestigungsanlagen zu verteidigen. Du kannst auch mächtige Bannsprüche aussprechen, um das Voranschreiten deiner Gegner aufzuhalten und deine eigenen Attacken besser zu unterstützen. Zerstöre die Festungen deines Feindes, um neues Territorium zu gewinnen, deine Truppen dort einzusetzen und verlagere die Schlacht gegen die Stellungen deiner Feinde!In jeder Kampfrunde übernimmst du den Befehl über die Fraktion der Menschen oder Untoten. Du kannst auch eine Auswahl an Söldnern aufstellen, die für jede der Fraktion kämpfen werden! Während wir das Spiel weiterentwickeln, kannst du mit mehr Fraktionen, mehr Söldnern, mehr Bannsprüchen, Fallen und Türmen sowie weiteren Tabletop-Schlachtfeldern rechnen, um deine Schlachten zu schlagen." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer