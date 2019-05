Minecraft Earth: Ableger mit Augmented-Reality-Technologie für Android und iOS angekündigt - 4Players.de

"Begib Dich auf ein Abenteuer: Erkunde die reale Welt und sammle verschiedene Blöcke, Schatztruhen und Monster.

Sammle, erkunde und überlebe: Triff in Minecraft Earth auf altbekannte Gegner, die jetzt die reale Welt unsicher machen.

Transportiere Deine Kreationen in die reale Welt: In Minecraft Earth baust Du nicht nur ausgefallene Gebäude, sondern platzierst sie dank Augmented Reality auch in der realen Welt und erkundest sie so gemeinsam mit Deinen Freunden.

Schließe Dich mit Freunden zusammen: Minecraft Earth wird noch größer, lebendiger und bunter, wenn Du gemeinsam mit Deinen Freunden spielst und in Teamarbeit noch beeindruckendere Kreationen erschaffst.

Spielspaß dank technischer Höchstleistung! Minecraft Earth nutzt den neusten Stand der Technik, um das AR-Erlebnis noch beeindruckender zu machen. Der Titel verbindet Microsoft-Technologien wie Azure Spatial Anchors AR Tracking mit Play Fab-Integration wodurch die Welt von Minecraft Earth zum Leben erwacht."

Microsoft hat zum zehnten Jubiläum von Minecraft (über 176 Mio. Verkäufe) den Mobile-Ableger Minecraft Earth angekündigt . Der kostenlos spielbare Titel für mobile Endgeräte soll die Spielmechanik mit Augmented-Reality-Technologie verbinden und Minecraft in die reale Welt transportieren. Der geschlossene Betatest startet im Sommer auf iOS und Android. Minecraft Earth erfordert ein Mobilgerät, auf dem Android 7 oder iOS 10 oder höher ausgeführt wird. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Interessierte Spieler können sich hier registrieren."Mit Minecraft Earth erkundest Du Deine Nachbarschaft auf der Suche nach verschiedenen Blöcken und einzigartigen Monstern. Schließe Dich mit Freunden zusammen, erschaffe gemeinsam atemberaubende Gebäude und platziere sie in der realen Welt, wo Du sie dank Augmented Reality in Lebensgröße erkundest. Bekämpfe Creeper, stelle nützliche Werkzeuge her, brüte Monster aus und baue Pflanzen an", schreibt Microsoft.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Ankündigung