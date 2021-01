Minecraft Earth: AR-Ableger wird Ende Juni eingestellt

Minecraft Earth wird am 30. Juni 2021 eingestellt. Das hat Mojang nach Angaben von Eurogamer.net verkündet und gleichzeitig betont, dass das jüngst veröffentlichte Update das letzte für den AR-Ableger der Marke darstellt.Ab sofort sind Echtgeld-Transaktionen nicht mehr möglich, die Preise für den Einsatz der Premium-Währung im Spiel wurden reduziert und auch die Zeitanforderungen für das Crafting und Einschmelzen wurden gestrichen. Darüber hinaus fügt das Update die letzten Inhalte hinzu. Dazu gehört u.a. ein letztes Set an Gegenständen für den Charakter-Editor.Alle, die Geld in das Spiel mit gewissen Parallelen zu Pokémon GO investiert haben, sollen Minecoins erhalten - die Währung, mit der man auf dem Minecraft-Marktplatz einkauft. Darüber hinaus soll jeder ein kostenloses Exemplar von Minecraft Bedrock Edition bekommen, der zuvor Geld ausgegeben hat.Nach dem 30. Juni wird sich die App nicht länger verwenden lassen und sämtliche Spielerdaten werden gelöscht.Letztes aktuelles Video: How Would You Minecraft Your World