Call of Duty 2020: Gerüchte: Reboot von Black Ops im Vietnamkrieg und im Kalten Krieg; Zombies kehren zurück

Der nächste Call-of-Duty-Teil wird allem Anschein nach ein Reboot von Black Ops sein. Die unbestätigten Informationen stammen von The Gaming Revolution (TGR). TGR hatte in der Vergangenheit schon viele Gerüchte über Black Ops 3 (DLC #3), Zombies Chronicles, Modern Warfare und Warzone verbreitet, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten. Dennoch seien einige der folgenden Informationen noch nicht endgültig festgezurrt, heißt es in dem Video.Call of Duty: Black Ops soll während des Vietnamkrieges und des Kalten Krieges spielen - ähnliche Gerüchte gab es schon im Mai 2019. Die Geschichte soll ungefähr 40 Jahre umspannen. Die Kampagne soll sich auf reale Ereignisse konzentrieren. So soll die Vietnam-Geschichte aus verschiedenen Perspektiven (USA, Südvietnam und Vietcong) erzählt werden. Es soll "düsterer" und "grausamer" als Modern Warfare (2019) sein. Die Rede war von einem höheren "Schock-Faktor". Alex Mason und Sergeant Frank Woods kehren zurück, werden aber von neuen Schauspielern verkörpert. Das Spiel wird auf einer neuen Engine basieren, die Infinity Ward Polen entwickelt hat.Im Multiplayer-Modus wird es wieder mehr Modi mit größeren Spielerzahlen geben, z.B. 32-gegen-32. Hierzu gehört z.B. "Ground War" (u.a. auf einer Winter-Karte mit zugefrorenem See mit Schneemobilen und Panzern). Die meisten Karten für den klassischen 6-gegen-6-Modus werden drei Wege ("Lanes") haben. Die Gesundheitsregeneration erfolgt nicht mehr automatisch. Man muss einen "Stim Shot" nutzen, um die Gesundheit zu regenerieren, wobei sich dieser Aspekt noch verändern könnte. Sowohl Killstreaks als auch Operators (keine Spezialisten) kehren zurück. Downloadinhalte (DLCs) sollen wie bei Modern Warfare kostenlos angeboten werden. Die Mikrotransaktionen sollen sich ebenfalls an Modern Warfare orientieren.Der Zombies-Modus ist wieder dabei - inkl. Perks und Pack-a-Punch. Neue Geschichten (keine Chaos-Story) und verschiedene Möglichkeiten, den Modus zu spielen, werden erwähnt. Der Zombies-Modus soll ohne den Fantasy-Kram aus früheren Black-Ops-Spielen etwas geerdeter und "realistischer" ausfallen. Ein "Aether-Reboot" und ein Zombies-Saisonpass seien im Gespräch.Call of Duty: Warzone soll der letzte Battle-Royale-Modus in der Call-of-Duty-Reihe sein. Black Ops (2020) wird also keinen eigenen Battle-Royale-Modus erhalten, obwohl dies vor einem halben Jahr (Schauplatz: Kalter Krieg) geplant war. Höchstwahrscheinlich wird stattdessen Warzone in Zukunft weiter ausgebaut und unterstützt.