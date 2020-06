Call of Duty 2020: Gerüchte: Kalter Krieg, Zombies, Warzone in Russland und kein Gunsmith

Weitere Gerüchte zum diesjährigen Call-of-Duty-Teil sind aufgetaucht ( Reddit Charlie Intel ). Die Informationen stammen aus einem Video von YouTuber XclusiveAce , das mittlerweile auf privat gestellt wurde. Seine Quelle will ihm Bild-, Karten- und Videomaterial aus dem Spiel gezeigt haben. Die Quelle wird höchstwahrscheinlich eine Person aus dem Qualitätssicherungsbereich sein. Der finale Name des Spiels sei noch "geheim".Call of Duty 2020 wird hauptsächlich von Treyarch (Black-Ops-Reihe) entwickelt und ist im "Kalten Krieg" angesiedelt. Der Shooter wird eine Story-Kampagne, einen Zombies-Modus, den traditionellen 6v6-Multiplayer-Modus und eine neue Karte (Schauplatz: Russland) für Call of Duty: Warzone umfassen. Es soll im September 2020 erscheinen, könnte aber auf Oktober/November verschoben werden. Die Kampagne sei schon komplett spielbar, aber einige Animationen und Sprachaufnahmen würden noch fehlen. Die Multiplayer-Karten seien in einem guten Zustand, wenn man von einigen Bugs und fehlenden Texturen absehen würde.Es wird eine klassische Mini-Karte (wie vor den Modern-Warfare-Titeln) und einen Kompass geben. Außerdem wird man wieder Schwimmen können. Auf der neuen Warzone-Karte soll ein großer See vorhanden sein. Man wird dauerhaft Sprinten können. Lehnen und Waffen auflegen werden gestrichen. Auf den normalen Multiplayer-Karten wird es keine Türen geben, die man öffnen kann. In Warzone hingegen schon. Im normalen Multiplayer-Modus wird man 150 Lebenspunkte (wie in Black Ops 4) haben. Auch von einer automatischen Heilfunktion wurde gesprochen. Die neue "Create-a-Class-Funktion" wird als Mischung aus Pick-10 und dem klassischen Spiel beschrieben (keine Spezialisten, aber so etwas wie Field-Upgrades). Vom Gunsmith fehlt bisher jede Spur. Gleiches gilt für den Gunfight-Modus. Neben den 6-gegen-6-Gefechten wird es wahrscheinlich einen größeren Spielmodus geben, der auf Teilen der Warzone-Karte stattfinden wird.Offiziell angekündigt wurde der Shooter bisher nicht, daher sind die Details mit Vorsicht zu genießen.