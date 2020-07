Call of Duty: Black Ops Cold War: Gerücht: Titel steht fest, Veröffentlichung noch 2020

BREAKING: Call of Duty: Black Ops Cold War logo leaked via Doritos promotional material (via @ModernWarzone) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj



— Call of Duty News (@charlieINTEL) July 26, 2020

Activision hat den diesjährigen Call-of-Duty-Titel bisher noch nicht angekündigt, aber das Spiel wird wohl den Titel "Call of Duty: Black Ops Cold War" tragen. Ein entsprechendes Logo ist auf Promotion-Material (Doritos) aufgetaucht. Die Promo-Aktion soll am 5. Oktober 2020 starten. Es wird erwartet, dass der Shooter dann Ende Oktober 2020 veröffentlicht wird. Bei Call of Duty: Modern Warfare (2019) gab es eine ähnliche Aktion im gleichen Zeitfenster.Bei der Präsentation der letzten Geschäftsergebnisse erklärte Publisher Activision, dass "Call of Duty 2020" trotz Covid-19-Pandemie im vierten Quartal 2020 erscheinen soll (Oktober bis Dezember). Auch Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind geplant. Die Ankündigung des Titels soll " sehr bald " erfolgen. Unter Umständen bei der August-Ausgabe von State of Play ( Gerücht : 6. August um 22 Uhr) von Sony.In den vergangenen Wochen gab es einige "Leaks" rund um "Call of Duty 2020", das hauptsächlich von Treyarch (Black-Ops-Reihe) entwickelt wird. Der Shooter wird demnach eine Story-Kampagne, einen Zombies-Modus, den traditionellen 6v6-Multiplayer-Modus und eine neue Karte (Schauplatz: Russland) für Call of Duty: Warzone umfassen.Die Geschichte soll ungefähr 40 Jahre umspannen. Die Kampagne soll sich auf reale Ereignisse konzentrieren. So soll die Vietnam-Geschichte aus verschiedenen Perspektiven (USA, Südvietnam und Vietcong) erzählt werden. Es soll "düsterer" und "grausamer" als Modern Warfare (2019) sein. Die Rede war von einem höheren "Schock-Faktor". Alex Mason und Sergeant Frank Woods kehren zurück, werden aber von neuen Schauspielern verkörpert.Auf den Multiplayer-Karten wird es eine klassische Mini-Karte (wie vor den Modern-Warfare-Titeln) und einen Kompass geben. Außerdem wird man wieder Schwimmen können. Auf der neuen Warzone-Karte soll ein großer See vorhanden sein. Man wird dauerhaft Sprinten können. Lehnen und Waffen auflegen werden gestrichen. Auf den normalen Multiplayer-Karten wird es keine Türen geben, die man öffnen kann. In Warzone hingegen schon. Im normalen Multiplayer-Modus wird man 150 Lebenspunkte (wie in Black Ops 4) haben. Auch von einer automatischen Heilfunktion wurde gesprochen. Die neue "Create-a-Class-Funktion" wird als Mischung aus Pick-10 und dem klassischen Spiel beschrieben (keine Spezialisten, aber so etwas wie Field-Upgrades). Vom Gunsmith fehlt bisher jede Spur. Gleiches gilt für den Gunfight-Modus. Neben den 6-gegen-6-Gefechten wird es wahrscheinlich einen größeren Spielmodus geben, der auf Teilen der Warzone-Karte stattfinden wird.Der Zombies-Modus ist wieder dabei - inkl. Perks und Pack-a-Punch. Neue Geschichten (keine Chaos-Story) und verschiedene Möglichkeiten, den Modus zu spielen, werden erwähnt. Der Zombies-Modus soll ohne den Fantasy-Kram aus früheren Black-Ops-Spielen etwas geerdeter und "realistischer" ausfallen. Ein "Aether-Reboot" und ein Zombies-Saisonpass seien im Gespräch.