Call of Duty: Black Ops Cold War: Shooter im Kalten Krieg wird am 26. August enthüllt

Nach vielen Andeutungen, Leaks und Marketing-Aktionen mit Influencern hat Activision Blizzard bestätigt, dass das nächste CoD-Spiel Call of Duty: Black Ops Cold War heißen wird. Die offizielle Vorstellung wird am 26. August in Verdansk in Call of Duty: Warzone stattfinden. Der Shooter, der zur Zeit des Kalten Krieges spielen wird, entsteht bei Treyarch und Raven Software.Laut CharlieIntel und diversen Gerüchten wird Call of Duty: Black Ops Cold War eine Story-Kampagne, die typischen Multiplayer-Modi, einen Koop-Spielmodus (Zombies) und Warzone-Integration (neue Karte plus Szenario) bieten. Die letzten Gerüchte findet ihr hier und hier Letztes aktuelles Video: Know Your History