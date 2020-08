Call of Duty: Black Ops Cold War: Shooter im Kalten Krieg erscheint im November, offene Beta geplant

Activision hat bestätigt, dass der Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War am 13. November erscheinen soll und Vorbestellungen ab sofort möglich sind (PSN-Store, Xbox-One-Store und Battle.net-Store) - das berichtet Charlieintel.com Vorher soll es für Vorbesteller einer beliebigen Edition (Standard Edition, "Cross-Gen Bundle" oder Ultimate Edition) eine offene Beta geben, über die es im heutigen Enthüllungs-Event nähere Infos geben wird. Das Event findet derzeit im Battle-Royale-Modus Warzone statt. Der Testlauf solle mindestens zwei Tage lang dauern.- Call of Duty®: Black Ops Cold War game- Confrontation Weapons PackPre-order any digital edition and receive:- Early access to the Open Beta- Iconic Operator Frank Woods and an assault rifle Weapon Blueprint for immediate use in Call of Duty®: Modern Warfare® and Call of Duty®: Warzone™Includes Call of Duty®: Black Ops Cold War game (current-gen version and next-gen version when it launches) and Confrontation Weapons Pack. Pre-order and receive early access to the Open Beta and additional MW and WZ content.- Call of Duty®: Black Ops Cold War game (current-gen and next-gen versions)- Confrontation Weapons Pack- Early access to the Open Beta- Iconic Operator Frank Woods and an assault rifle Weapon Blueprint for immediate use in Call of Duty®: Modern Warfare® and Call of Duty®: Warzone™- Call of Duty®: Black Ops Cold War game- Console versions include current-gen version and next-gen version when it launchesLand, Sea and Air Pack- 3 Operator Skins- 3 Vehicle Skins- 3 Weapon Blueprints- Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass + 20 Tier Skips)- Confrontation Weapons Pack- Early access to the Open Beta- Iconic Operator Frank Woods and an assault rifle Weapon Blueprint for immediate use in Call of Duty®: Modern Warfare® and Call of Duty®: Warzone™- 10 Tier Skips for immediate use in Call of Duty®: Modern Warfare® and Call of Duty®: Warzone™The Battle Pass Bundle will be available when Season 1 Battle Pass for Black Ops Cold War is made available.Pre-orders of the different editions will go live soon on PlayStation, Xbox, and PC (Battle.net) stores now."Letztes aktuelles Video: Know Your History