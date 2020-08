Call of Duty: Black Ops Cold War: Multiple Story-Enden, Crossplay, kostenlose DLCs und Battle Pass

Gute Nachrichten für gesellige Shooter-Fans: Call of Duty: Black Ops Cold War soll laut Charlieintel.com Crossplay auf allen Plattformen bieten, also PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC. Wie in Modern Warfare soll der Fortschritt ebenfalls plattformübergreifend gespeichert werden.Einen Season-Pass soll es nicht geben; stattdessen seien alle Multiplayer-Karten-DLCs nach dem Launch kostenlos. Für den klassischen Multiplayer-Part, den Zombie-Modus und andere Bereiche wird ein "konstanter Nachschub" während der Post-Launch-Seasons versprochen.Weiterhin ist ein Battle-Pass-System geplant, das dem in Modern Warfare eingeführten Exemplar ähnelt. Vorbesteller der Ultimate Edition sollen das "Season 1 Battle Pass Bundle" bekommen.Zur Kampagne gab es laut dem Magazin ebenfalls Neuigkeiten. Ein wichtiges davon dürften die alternativen Enden der Story sein. Eine "Tonne" von Auswahlmöglichkeiten während der Kampagne sollen sich ergeben, vom Spielstil bestimmter Missionen bis hin zu Dialog-Optionen darin. So könne man einige der Missionen im Run-and-Gun-Stil, im auf leisen Sohlen oder anders angehen. All dies nehme Einfluss auf die Story. Andere Missionen seien dagegen linearer gestaltet.Call of Duty: Black Ops Cold War wird von Treyarch und Raven Software für Next-Gen-Konsolen entwickelt und erscheint am 13. November für PlayStation 4, Xbox One und PC (via Battle.net). Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X folgen während der Feiertage 2020, je nach Markteinführung der jeweiligen Konsole.Letztes aktuelles Video: Know Your History