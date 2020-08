Call of Duty: Black Ops Cold War: Video zeigt eine Einsatzbesprechung

Nach der gestrigen Ankündigung von Call of Duty: Black Ops Cold War hat Activision Publishing bei der heutigen gamescom Opening Night Live noch ein Briefing-Video aus der Kampagne des Shooters veröffentlicht. In dem Clip geht es um einen bevorstehenden Angriff "auf den Westen" im Jahr 1981. Weitere Details zu "Perseus" im CoD-Universum findet ihr hier "Es ist eine Ehre, eine brandneue Story für die Fans von Call of Duty: Black Ops entwickeln zu dürfen", so Dan Vondrak, Sr. Creative Director, Raven Software. "Black Ops Cold War knüpft direkt an den ersten Teil der Reihe an und nimmt die Spieler mit auf eine wilde, von Verschwörungen geprägte Achterbahnfahrt durch die frühen 1980er Jahre. Die Spieler kämpfen an der Seite beliebter Charaktere wie Woods, Mason und Hudson, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nichts ist wie es scheint und die Entscheidungen der Spieler haben maßgebenden Einfluss auf den Ausgang der Geschichte. Wir können es kaum abwarten, bis die Fans es hautnah erleben dürfen.""Call of Duty: Black Ops Cold War setzt auf den bewährten Black Ops-Stil und verbindet Elemente der Popkultur der 1980er Jahre mit einer irrwitzigen Verschwörungsgeschichte - Täuschung und Betrug stehen in der spannenden Einzelspieler-Kampagne auf der Tagesordnung. In dieser Fortsetzung des ersten Call of Duty: Black Ops treffen die Spieler auf historische Persönlichkeiten und harte Wahrheiten, während sie überall auf der Welt an bekannten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, der Türkei, in Vietnam, im Moskau der Sowjetzeit und mehr. In der Rolle von Elite-Agenten müssen die Spieler eine über Jahrzehnte geplante Verschwörung verhindern und folgen der Spur einer geisterhaften Figur namens Perseus, die das globale Machtgefüge umstürzen will, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Abseits der Kampagne können die Spieler auf ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Ausrüstung des Kalten Krieges für die nächste Generation von Multiplayer-Kämpfen und das brandneue Zombies-Erlebnis zurückgreifen."Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint weltweit am 13. November für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One. Die Umsetzung von Call of Duty: Black Ops Cold War für die Next Gen-Konsolen erscheint über die Feiertage 2020 - je nach der Verfügbarkeit der Konsolen in verschiedenen Regionen. Die Next-Gen-Versionen werden zehn Euro mehr kosten.Letztes aktuelles Video: Perseus Briefing