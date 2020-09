Call of Duty: Black Ops - Cold War: Multiplayer-Alpha (PS4) startet noch diese Woche; neues Kampagnen-Video

Aktualisierung vom 17. September 2020, 09:20 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. September 2020, 22:23 Uhr:

"Sprint Take Off: Operator erhalten zu Beginn eines Sprints automatisch einen Geschwindigkeitsschub, der sich dann auf die normale Sprint-Geschwindigkeit einpendelt.

Rutschen: Rutschbewegungen beginnen und enden in einer gehockten Position für ein glaubwürdigeres Bewegungsmuster.

Footstep Control: Schnellere Bewegung verursachen mehr Lärm, während langsamere Bewegungen leiser sind. Mit der Rückkehr des klassischen Ninja-Perks können die Spieler den Klang ihrer Fußtritte weiter reduzieren.

Springen: Freut euch auf eine natürlichere Höhe von Sprüngen, wobei der Operator kurz vor dem Aufprall am Boden kurz langsamer wird."

Neben der Ankündigung des Multiplayer-Alphatests von Call of Duty: Black Ops - Cold War auf der PlayStation 4 hat Activison auch ein neues Video veröffentlicht, das einen Vorgeschmack auf die erste Kampagnen-Mission "Nowhere Left to Run" gewährt:Activision hat soeben auf Sonys PlayStation-5-Showcase verkündet, dass die Alpha zum Mehrspieler-Part des Shooters Call of Duty: Black Ops Cold War bereits am kommenden Freitag startet, allerdings vorerst exklusiv auf PS4. Der Pre-Load startet morgen.Später bietet der Multiplayer Cross-Play und Cross-Progression (Fortschritt via Activision-Konto) über alle Plattformen hinweg. Weitere Infos zum Multiplayer gibt es in dieser News - darunter zum Bodenkampf, der sich in Black Ops Cold War an dem vertrauten Black-Ops-Spielgefühl (Bewegung und Schussgefechte) orientieren soll. Neue Bewegungsabläufe und Physikeffekte sind geplant , darunter:Letztes aktuelles Video: MultiplayerReveal