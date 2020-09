Call of Duty: Black Ops Cold War: Alpha-Test für Spieler auf PlayStation 4 an diesem Wochenende

"Operatoren - Spieler können für ihre weltweiten Einsätze qualifizierte Operatoren auswählen, die alle über eine spezielle Vergangenheit verfügen.

VIP-Eskorte - ein (...) 6 gegen 6-Modus, der völlig neue Elemente der Teamarbeit einführt. Hier gilt es, einen zufällig ausgewählten VIP zu schützen oder zu eliminieren bevor er entkommt.

Team-Deathmatch - ein neuer 12 gegen 12-Spieltyp, der Infanterie-Kriegsführung und Fahrzeug-Kampf kombiniert und somit eine einzige zusammenhängende Erfahrung ermöglicht.

Feuertrupp - ein neuer MP-Spielmodus, in dem zehn Viererteams in einer Vielzahl groß angelegter, einzigartiger Kartendesigns gegeneinander antreten. Dabei steht den Teams eine Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung.

Klassensetups - Dieses slotbasierte Tool gibt Spielern die Möglichkeit, per sogenannter Wildcards eine Spezialisierung vorzunehmen. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe von Perks in jeder Ausrüstung.

Waffenschmied - bis zu 54 Aufsätze pro Waffe an acht Aufsatzpunkten auf jeder Primärwaffe. Erstmals können Spieler bis zu acht Aufsätze auf eine einzige Primärwaffe mit einer bestimmten Wildcard hinzufügen.

Feldaufrüstung - das ist ein Teil von Klassensetups und bietet hilfreiche Gadgets der Ära des kalten Kriegs sowie offensive Munition wie SAM-Turm, Störer und Annäherungsmine.

Punkteserien - sie sind zurück und komplett überarbeitet. Der Score des Spielers geht nicht länger mit seinem Tod verloren und Spieler könne Multiplier Punkte verdienen, wenn sie mehrfache Kills im selben Leben schaffen.

Next-Gen, Cross-Gen und Cross-Play kompatibel - Spieler können mit ihnen Freunden problemlos über aktuelle und zukünftige Konsolen sowie auf dem PC zusammenspielen."

An diesem Wochenende können PS4-Spieler an dem Alpha-Test von Call of Duty: Black Ops Cold War teilnehmen. Die Spieldaten können im PlayStation Network runtergeladen werden. Nach dem Download können Interessierte das Alpha-Menü auswählen, um dort einen ersten Eindruck der Operationen in verschiedenen Modi und über vier Maps hinweg zu bekommen. Die Alpha-Version endet am 20. September um 19 Uhr, wobei alle Teilnehmer eine "exklusive Calling Card" für die Teilnahme an der Aktion erhalten.Activision: "MP-Lieblingsmodi wie Team-Deathmatch, Abschuss bestätigt und Herrschaft kehren zurück. Zusätzlich erwartet die Spieler der neue Spielmodus Verbundene Waffen: Herrschaft: Eine neue 12v12-Variante, in der dieser traditionelle Modus eine ganz neue Dimension erhält."Die Alpha-Veröffentlichung folgt auf die Multiplayer-Vorstellung aus der vergangenen Woche. Überblick über den Mehrspieler-Modus des Shooters (laut Publisher):Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint weltweit am 13. November für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One. Die Umsetzung von Call of Duty: Black Ops Cold War für die Next Gen-Konsolen erscheint über die Feiertage 2020 - je nach der Verfügbarkeit der Konsolen in verschiedenen Regionen. Die Next-Gen-Versionen werden zehn Euro mehr kosten.Letztes aktuelles Video: Alpha Trailer