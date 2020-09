Call of Duty: Black Ops Cold War: Offene Beta ist im Oktober geplant

Screenshot - Call of Duty: Black Ops Cold War (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Call of Duty: Black Ops Cold War (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,XboxOne,XboxSeriesX)

Activision hat die Daten zur Beta seines Shooters Call of Duty: Black Ops Cold War bekanntgegeben. Am 8. November geht es laut Charlieintel.com mit dem Early Access für Vorbesteller auf der PS4 los. Am 10. Oktober geht er in die offene PS4-Beta über, die bis zum 12. Oktober dauert.Ab dem 15. Oktober wiederholt sich das Spielchen dann mit der Crossplay-Beta, bei der PC- und Xbox-One-Spieler mitmachen dürfen. Hier die kompletten Daten:"Beta Schedule:Weekend 1 — PlayStation 4 Exclusive- Early Access Begins: October 8- Open Beta Begins: October 10- Weekend 1 Ends: October 12Weekend 2 — Beta on PS4, Xbox One, and PC- Early Access for Xbox & PC (PS4 Open Beta) Begins: October 15- Open Beta Begins: October 17- Open Beta Ends: October 19"Zu den frischen Modi im Vergleich zur Alpha zählen Fireteam und der neue VIP-Escort-Mode.Letztes aktuelles Video: Alpha Trailer