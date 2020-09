Call of Duty: Black Ops Cold War: Zombies-Modus vorgestellt

"Waffen und Extras: Nutze Waffen aus der Zeit des Kalten Krieges und ein bei den Fans beliebtes Arsenal, um die Horde zu bekämpfen. Alle Waffen haben eine jeweilige Seltenheit, und je höher diese ist, desto mehr Schaden richtet die Waffe an.

Extras und Verbesserungen: Klassische Extras, etwa Juggernog und Tempo-Cola, kehren zurück und Spieler können Feldaufrüstungen nutzen und Objekte erschaffen, um der Trupp-basierten Taktik eine weitere Ebene hinzuzufügen.

Unterstützungswaffen: Nutze Granatwerfer, Geschütze, Gefechtsbögen und sogar Helikopterschützen, um einen kräftigen Schub zu erhalten, wenn dein Trupp ihn am dringendsten benötigt."

Heute Abend ist der Zombies-Modus aus Call of Duty: Black Ops Cold War vorgestellt worden. Im kooperativen Mehrspieler-Modus wird man Zombies mit einem Arsenal an Waffen aus der Ära des Kalten Krieges ausschalten können. Die Koop-Truppen können zwar plattform- und generationsübergreifend zusammengestellt werden. Außerdem soll ein neues Fortschrittssystem (Battle Pass) zum Einsatz kommen."Als Teil von Requiem, einem von der CIA unterstützten internationalen Einsatzteam unter der Leitung von Grigori Weaver, erkunden die Agenten einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der nicht nur unter dem Zahn der Zeit gelitten hat ... Eine unter sowjetischer Führung und in Rivalität zu Requiem stehende Division, die Omega-Gruppe, hat ebenfalls großes Interesse daran, die Kräfte dort zu untersuchen und sich zunutze zu machen."Features (laut Hersteller):Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint weltweit am 13. November für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One. Die Umsetzung von Call of Duty: Black Ops Cold War für die Next Gen-Konsolen erscheint über die Feiertage 2020 - je nach der Verfügbarkeit der Konsolen in verschiedenen Regionen. Die Next-Gen-Versionen werden zehn Euro mehr kosten. Der diesjährige Shooter umfasst eine Story-Kampagne, den normalen Multiplayer, den kooperativen Zombie-Modus und eine Warzone-Integration (Battle Royale). Nach dem Verkaufsstart sollen (kostenlose) Inhalte wie Mehrspieler-Karten und -Modi folgen. Battle-Pässe (kostenpflichtig) sind fest eingeplant.