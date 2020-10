Call of Duty: Black Ops Cold War: Erstes Beta-Wochenende auf PlayStation 4 steht an

Der Betatest von Call of Duty: Black Ops Cold War findet an zwei Wochenenden statt (8. bis 12. Oktober und 15. bis 19. Oktober). Dabei sollen beide Spielzeiten am Donnerstag um 19 Uhr beginnen und am Montag um 19 Uhr ( zur Website ).Das erste Beta-Wochenende ist exklusiv für PlayStation-4-Besitzer von Donnerstag, 8. Oktober bis Montag, 12. Oktober vorgesehen. Spieler, die Black Ops Cold War digital auf PlayStation 4 oder PlayStation 5 vorbestellt haben, dürfen am Donnerstag (8. Oktober) und Freitag (9. Oktober) teilnehmen. Von Samstag bis Montag dürfen alle PS4-Besitzer an dem Betatest der Black-Ops-Gefechte teilnehmen. PS4-Besitzer in Deutschland benötigen aufgrund der Altersfreigabe des Spiels ein PlayStation-Plus-Abo.Das zweite Beta-Wochenende wird auf allen drei Plattformen (inkl. Crossplay) stattfinden, und zwar von Donnerstag, 15. Oktober bis Montag, 19. Oktober. PS4-Spieler, unabhängig davon, ob sie das Spiel digital vorbestellt haben oder nicht, haben uneingeschränkten Beta-Zugriff. Wer das Spiel digital für Xbox One, Xbox Series X oder PC (Battle.net) vorbestellt hat, kann die Beta am Donnerstag, 15. Oktober und am Freitag, 16. Oktober spielen. Xbox-Spieler benötigen Xbox Live Gold und PC-Spieler müssen über ein Battle.net-Konto verfügen. An den restlichen Tagen können auch Nicht-Vorbesteller am Betatest teilnehmen.Über den Beta-Umfang schreiben die Entwickler : "Erlebe im Rahmen der Beta typische Black Ops-Kämpfe in traditionellen 6v6-Modi, in Verbundene Waffen mit einer höheren Spielerzahl von 12v12 und einem brandneuen Modus für 40 Spieler - Feuertrupp: Schmutzige Bombe. Die Beta bietet eine Auswahl der Mehrspielerkarten des Spiels an bestimmten Orten auf der ganzen Welt während des Kalten Kriegs. Spieler können Fortschritte machen und im speziell für die Beta entwickelten Aufstiegssystem ihren Rang erhöhen, wo Ausrüstungsgegenstände, darunter neue Waffen, Spionage-Technik durch Feldaufrüstungen und knallharte Punkteserien, durch das Verdienen von EP freigeschaltet werden. (...) Die Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War enthält eine Mischung aus Karten, Modi und Listen. Ähnlich wie bei vergangenen Betas enthält die Beta von Black Ops Cold War auch ein Fortschrittssystem, bei dem Spieler EP verdienen können, um neue Inhalte für ihre Ausrüstung freizuschalten, darunter Waffen, Ausrüstung, Klasseneditor-Plätze und Punkteserien. (...) Alle Spieler, die im Rahmen der Beta Stufe 10 erreichen, erhalten bei der Veröffentlichung von Black Ops Cold War einen exklusiven MP-Waffenbauplan."Activision: "Die tatsächliche Verfügbarkeit für die einzelnen Plattformen sowie die jeweiligen Starttermine der MS-Beta können sich noch ändern. Mehr unter www.callofduty.com/beta. Die Mindestdauer der Beta beträgt 2 Tage. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, solange es Beta-Codes für den Vorabzugang gibt und nur bei teilnehmenden Händlern. Internetverbindung erforderlich. Unter Umständen ist ein Mehrspieler-Abo erforderlich."Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint weltweit am 13. November für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One. Die Umsetzung von Call of Duty: Black Ops Cold War für die Next Gen-Konsolen erscheint über die Feiertage 2020 - je nach der Verfügbarkeit der Konsolen in verschiedenen Regionen. Die Next-Gen-Versionen werden zehn Euro mehr kosten. Der diesjährige Shooter umfasst eine Story-Kampagne, den normalen Multiplayer, den kooperativen Zombie-Modus und eine Warzone-Integration (Battle Royale). Nach dem Verkaufsstart sollen (kostenlose) Inhalte wie Mehrspieler-Karten und -Modi folgen. Battle-Pässe (kostenpflichtig) sind fest eingeplant.Letztes aktuelles Video: Zombies Reveal Trailer