Call of Duty: Black Ops Cold War: PC-Cheater mischen durch Cross-Play schon bei der Beta auf Konsolen mit

Die Schattenseiten des plattformübergreifenden Spielens kamen offenbar in den vergangenen Tagen im Rahmen der Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) zum Vorschein: Wie zahlreiche Nutzer berichten, haben demnach PC-Cheater auch auf den Konsolen ihr Unwesen getrieben und sich mit unerlaubten Mitteln Vorteile verschafft, die über die Steuerung mit Maus und Tastatur hinausgingen.Vor allem der exzessive Einsatz von Aimbots soll laut Gamerant betrieben worden sein, wozu es auch dank der Highlights-Funktion zahlreiche Videobeweise gibt. Bemerkenswert erscheint vielen Leuten, dass manche PC-Spieler schon im Rahmen der Beta zu diesen unfairen Mitteln greifen, obwohl die "Errungenschaften" wie Statistiken und Rang gar nicht in der Vollversion übernommen werden.Gleichzeitig hat die Beta deutlich gezeigt, dass Activision und Treyarch im Bezug auf Cheater noch viel zu tun haben, bis der Startschuss von Black Ops Cold War 13. November erfolgt. Sollten sich dort weiterhin so viele Cheater unter die Spieler mischen, dürften der Multiplayer-Spaß am PC schnell dem Frust weichen und Konsolen-Besitzer auf die theoretisch attraktive Cross-Plattform-Funktion verzichten.Schon beim aktuellen Spiel, Call of Duty: Modern Warfare und dem Free-to-play-Ableger Warzone, sind Cheater ein massives Problem. Zwar erwischt der Bannstrahl alle paar Monate zum Teil 20.000 Betrüger, aber das hält sich offenbar nicht davon ab, immer wieder den Weg zurück ins Spiel zu finden.Letztes aktuelles Video: Zombies Reveal Trailer