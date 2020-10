Call of Duty: Black Ops Cold War: Warzone-Modus (mittlerweile 80 Mio. Downloads) wird erst später integriert

Der Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone soll erst kurz nach dem Start des Shooters Call of Duty - Black Ops Cold War in diesen integriert werden. Wie Activision bei der Präsentation von Finanzergebnissen ( via pcgamer.com ) bekanntgab, soll die Einbindung erst im Dezember vorgenommen werden, während Call of Duty - Black Ops Cold War schon am 13. November erscheint.Bereits im September wurde angekündigt, dass beide Titel zusammenarbeiten werden, inklusive verbundenem Fortschritt und kostenlosen Post-Launch-Updates für alle Spieler. Activision-Präsident Rob Kostich erläuterte beim gleichen "Earnings Call": "All die großartigen neuen Black-Ops-Cold-War-Waffen und -Operatoren, die ihr freischaltet sowie euer Fortschritt von Level 1 bis 55 wird in Black Ops und in Warzone nutzbar sein."CEO Bobby Kotick berichtete zudem , dass der (beinahe) kostenlos spielbare Battle-Royale-Part bereits von 80 Millionen Spielern heruntergeladen worden sei.Letztes aktuelles Video: PC Trailer