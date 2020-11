Call of Duty: Black Ops Cold War: PC-Spieler berichten von Verbindungsproblemen

Im offiziellen Subreddit des heute erscheinenden Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei kaufen ) ( via pcgamer.com ) häufen sich derzeit Beschwerden über Verbindungsprobleme der PC-Fassung des Shooters. Beim Versuch, sich mit dem Spiel zu verbinden, erscheine bei den betroffenen Personen die Nachricht "Der Server von Call of Duty: Black Ops Cold War ist derzeit nicht verfügbar."Danach seien sie in einer nicht endenden Warteschleife gelandet. Manche Spieler berichteten davon, auch in der Kampagne nicht loslegen zu können. Diese sollte sich nach vollendeter installation aber eigentlich starten lassen, so PCGamer.com. Wie bei Call of Duty üblich kann man im Download-Menü des Spiels festlegen, welchen Teil des Spiels man sich zuerst herunterlädt - auf dem PC seien es insgesamt nur moderate 82 Gigabyte bzw. 125 Gigabyte mit "Ultra"-Grafik).Letztes aktuelles Video: Fünf Fakten Was ihr vor dem Spielen wissen solltet