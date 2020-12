Call of Duty: Black Ops Cold War: Patch mit Balance-Anpassungen veröffentlicht

Unofficial patch notes:



AUG minor damage nerf: 54->51



M60 ADS time reduction 700ms->600ms



Gallo Fire rate nerf -> 212RPM -> 189RPM



FFAR Range buff: 25.4m -> 38.1m



Milano 821 Range buff -> 12.7m -> 15.4m



KSP Range buff -> 11.4m -> 15.24m



(this is all I could find tonight)



— Drift0r (@Drift0r) December 15, 2020

Activision, Treyarch und Raven haben den lang ersehnten Patch veröffentlicht, mit dem Anpassungen an der Balance in den Mehrspielergefechten des Shooters Call of Duty: Black Ops Cold War ( ab 53,99€ bei kaufen ) vorgenommen werden. Je nach Plattformen schwankt die Größe nach Angaben bei Eurogamer.net zwischen 3.4GB und 7.1GB. Offizielle Patch Notes werden erst morgen parallel zum Start der Season 1 veröffentlicht, doch einige CoD-Spezialisten wie Youtuber Drift0R haben bereits ihre Erfahrungen kundgetan:Seitens Treyarch heißt es bisher nur grob, man habe die Waffen für mehrere Klassen verändert und Perk-Tuning betrieben. Dazu gehören auch Anpassungen an der Flak Jacket, mit der man nicht länger so viel Schaden einstecken kann.Letztes aktuelles Video: Season One Trailer