Call of Duty: Black Ops-Cold War: Teile des Multiplayers bis Heiligabend kostenlos

Nach dem Start von Saison 1 zubeschert Activision Shooter-Freunden ein vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Ein großer Teil des Multiplayer-Modus ist laut Twitter-Auftritt der Serie ab sofort kostenlos spielbar. Bis Montag, 21. Dezember gilt das für Team Deathmatch, Domination, 2v2-Gunfight sowie eine Nuketown-Playlist und eine Playlist zu Raid the Mall.Nach dem Wechsel am 21. Dezember sind bis zum 24. Dezember u.a. Prop Hunt, Combined Arms Hardpoint sowie Fireteam Dirty Bomb kostenlos. Die entsprechende Trial-Fassung des Multiplayer-Modus lässt sich per Battle.net herunterladen. Auf der PS4 muss man laut Newsweek.com innerhalb von Call of Duty: Warzone in den Store wechseln und als nächstes in den "Franchise Store". Dort sollte sich eine Schaltfläche zum Download der kostenlosen "Free Access Demo" befinden.Auf der Xbox One dagegen sollten Interessierte im Store nach "Black Ops Cold War free access" suchen, um zur entsprechenden Download-Möglichkeit zu gelangen.Zusätzlich gibt es bis zum 21. Dezember doppelte Erfahrungspunkte. Vom 22. bis 28. Dezember werden außerdem "Double Battle Pass XP" aktiviert, so pcgamer.com . Hier die offizielle Erläuterung von Twitter:Letztes aktuelles Video: Season One Battle Pass Trailer