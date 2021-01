Call of Duty: Black Ops Cold War: Firebase Z: Zombies-Karte im Trailer

Am 4. Februar 2021 erscheint die neue Zombies-Karte "Firebase Z" in Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei kaufen ) im Rahmen von Saison 1. Nach den Ereignissen von "Die Maschine" führt die nächste Mission tief in den Dschungel von Vietnam. Unter der Leitung von Grigori Weaver muss das Requiem-Einsatzteam die Geheimnisse von Außenposten 25 (Firebase Z) aufdecken und sich der Bedrohung stellen, die darin "lebt". Der folgende Trailer soll auf das kommende Zombies-Kapitel einstimmen.Letztes aktuelles Video: Season One Firebase Z Trailer