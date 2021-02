Call of Duty: Black Ops Cold War: Season 2 bringt Zombies und gemeinsames Event mit Call of Duty: Warzone

Es wird modrig in Activisions großer Shooter-Serie: Passend zum heutigen Start von Season 2 zu Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei kaufen ) und Call of Duty: Warzone gibt der Hersteller einen Ausblick auf die aktuellen Inhalte. Die neue Season mit Zombie-Fokus und einem gemeinsamen Event soll beide Titel noch stärker zusammenwachsen lassen:"Saison 2 startet direkt mit einer Gratisaktion: Vom 25. Februar bis 4. März erhalten Spieler kostenlosen Zugang zur brandneuen Zombies-Erfahrung, actiongeladenen Mehrspielerkarten und vielem mehr. Wie gewohnt kann der Battle Pass für Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone genutzt werden. Die neuen Inhalte werden sukzessive in der Saison verfügbar gemacht.In Call of Duty: Black Ops Cold War kommen vier neue Operatoren, diverse neue Kampfschauplätze und Karten sowie Spielmodi hinzu, aber es bleibt die Frage: Wo ist Adler? Das Geschehen in Warzone wird von einem einlaufenden Schiff geprägt und den Untoten, die sich in Verdansk ausbreiten.Der bereits existierende Zombie-Modus in Black Ops Cold War erlebt einen massiven Ausbruch und die Spieler müssen im Ural gegen die vermehrt auftauchenden Dunkeläther-Eruptionen ankämpfen. Wird es Requiem dieses Mal schaffen, der Omega-Gruppe das Handwerk zu legen?In Warzone sorgt ein mysteriöses Schiff als neuer Schauplatz für die Verbreitung der Untoten in Verdansk. Zudem gibt es mit zwei neue Spielmodi weitere Neuigkeiten: In Exfiltration müssen die Spieler den Evakuierungshelikopter erreichen, bevor sie der Kreiskollaps gänzlich einschließt. Bei Rebirth Island Wiederbelebung Extrem ringen bis zu 90 Spieler um den Sieg – Wiederbelebung nicht ausgeschlossen. Zudem warten zahlreiche neue Orte in Verdansk nur darauf, von den Spielern erforscht und geplündert zu werden.Direkt zu Beginn der Saison können Spieler mit dem ehemalige Kriegsherr Kapano „Naga“ Vang als neuem Operator ins Gefecht ziehen. Im Laufe der Saison kommen diese spannenden und teils bekannten Operatoren hinzu: Samantha Maxis, die in „Firebase Z“ bereits die Omega-Gruppe gerettet hat, wird nun auch als Operator spielbar. Die NATO-Soldatin hat es sich zur Aufgabe gemacht, den gesamten Ural an der Seite von Requiem zu verteidigen, und beteiligt sich an Einsätzen der NATO gegen den Warschauer Pakt im Mehrspielermodus Terell Wolf ist ein Experte der Dschungelkriegsführung. Der Elitescharfschütze der Delta Force wurde ursprünglich für Adlers Rettungsteam angeheuert. Ebenfalls Teil von Adlers Rettungstrupp ist Karla Rivas und versteht es Guerillataktiken gewinnbringend einzusetzen.Direkt zu Beginn verschlägt es Spieler auf die Karte Apokalypse (6v6) im Laosdschungel, um Anhaltspunkte zu Adlers Aufenthaltsort oder der Nova 6-Versorgungskette zu finden. Im Verlauf kommen Golova (Multi-Team), ein vermeintlich idyllisches Dorf im Ural, hinzu sowie das Anwesen (2v2, 3v3) in Havanna, Kuba, und bereits bekannt aus der Kampagnenmission „Endstation“. In Miami-Angriff (6v6) können sich Spieler in einem kleineren, taktischen Bereich der Originalkarte messen.Mit dem kostenlosen Waffenspiel kommt einer der beliebtesten Partyspielmodi direkt zum Beginn der Saison zurück: Jeder Spieler muss sich mit 20 verschiedenen Waffen behaupten. Es gilt, mit jeder dieser Waffen einen Abschuss zu erzielen. Weitere aufkommende Modi werden sein: Depot (6v6) als Mischung aus Abschuss bestätigt und Stellung. Eingesammelte Erkennungsmarken müssen in rotierende Depots gebracht werden, bevor der Punkt gutgeschrieben wird. Depot wird im Laufe der Saison freigeschaltet. In Stellung (Multi-Team) stehen sich bis zu zehn Vierertrupps gegenüber mit dem Ziel eine bestimmte Stellung einzunehmen und zu halten.Ab der Startwoche sind die FARA 83, ein vollautomatisches Sturmgewehr und die vollautomatische LC10, ideal für den Nahkampf oder auf mittlerer Distanz, verfügbar. Im Laufe der Saison kommt die bei Mitgliedern von Naga beliebte Machete hinzu sowie als neue Sekundärwaffe das E-Werkzeug. Ursprünglich wurde dieses Gadget entwickelt, um Gräben auszuheben und Defensivstellungen zu festigen. Auch Spieler, die das Kampfgetümmel lieber aus der Ferne überwachen, kommen auf ihre Kosten: Die R1 Schattenjäger ist eine Armbrust, die sich perfekt für leise Eliminierungen eignet. Apropos leise: Scharfschützen dürfen sich auf das ZRG 20mm freuen, das sich durch seine einzigartige Projektilbeschleunigung von anderen Waffen seiner Klasse absetzt."