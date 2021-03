Call of Duty: Black Ops Cold War: Saison 2 Reloaded gestartet - auch in Warzone

Miami Strike (6v6)

"Neue Requisitenjagdkarten und Requisiten: Mit dem Update dieser Woche rotieren Miami Strike und Satellite nun bei den Requisitenjagd-Karten mit. Dazu gibt’s neue Requisiten, die für bereits existierende Karten eingeführt werden. Schaut bei dem Versteckspiel in alle Ecken, während ihr versucht, eure Gegner zu überlisten.

Waffenschmied-Anpassungen (während der Saison): Mit dem Update kommt ebenfalls das neue Feature „Waffenschmied-Anpassungen“ zu Black Ops Cold War! Spieler können später in der Saison im Klasseneditor Aufsätze aus Waffenbauplänen des gleichen Waffentyps hin und her tauschen.

Waffentuning: Saison 2 Reloaded bringt eine neue Runde Waffentuning zu Black Ops Cold War,, einschließlich LMG-Anpassungen und Tuning für die LC10, AK-74u, Mac-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum und RPG-7. Dabei haben wir auch verschiedene Aufsätze für Sturmgewehr und MPs ausbalanciert und für Hardcore den Raketenschaden gegen Feinde in Splitterschutzwesten erhöht. Holt euch alle Details in den Patchhinweisen im Blog von Treyarch."

"Wolf: NATO - Von Kindesbeinen an hat Terrell Wolf seine Jagdfähigkeiten in den Sümpfen rund um das Haus seiner Großeltern in Louisiana perfektioniert. Mit 18 trat er in Gedenken an seinen gefallenen Bruder den Militärdienst an. Heutzutage jagt er als Elitescharfschütze der Delta Force weitaus gefährlichere Beute und sucht an der Seite von Woods nach Russell Adler. Achtet bei seinem charakteristischen Vollstrecker auch auf seinen Stellvertreter, da sein treuer, hündischer Begleiter jederzeit bereit ist, Wolf dabei zu helfen. Gefahren fürs Rudel auszuschalten.

Rivas: NATO (während der Saison): Karla Rivas wuchs in Nikaragua auf, umgeben vom Menendez‘ Kartell und dem Kampf gegen rivalisierende Gangs. Sie wurde Zeugin der Auswirkungen, die diese Kriege auf die Gemeinden ihrer Nachbarschaft hatten, was sie darin bestärkt hat, gegen das Kartell und seinen Einfluss vorzugehen. Sie nutzt Guerillataktiken, um sie mit allen Mitteln zu schwächen. Ihre Fähigkeiten, die Suche nach Adler fortzusetzen, sind ohnegleichen. Bekommt Zugriff auf Terell Wolf und Karla Rivas für Black Ops Cold War und Warzone in verschiedenen Bundles im Shop von Saison 2 Reloaded."

ZRG 20mm-Scharfschützengewehr (während der Saison): "Mit einer überzeugenden Projektilbeschleunigung wie keine andere Waffe seiner Klasse wurde das ZRG 20mm-Scharfschützengewehr dafür gebaut, auf extremen Reichweiten zu brillieren. Operator werden dessen schnelle Nachladegeschwindigkeit zu schätzen lernen, während sie Gegner mit einem gezielten Schuss in den Kopf, die Brust oder die Schultern ausknipsen. Schaltet das ZRG 20mm frei, indem ihr die In-Game-Herausforderung abschließt oder das Bundle „Jackpot-Schütze“ erwerbt, in dem ein Waffenbauplan für ein legendäres neues Scharfschützengewehr drin ist."

In Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei kaufen ) und Call of Duty: Warzone ist Saison 2 Reloaded gestartet worden. Saison 2 Reloaded umfasst neue Karten, Modi und Features für Black Ops Cold War und zwei neue Operator sowie das ZRG 20mm-Scharfschützengewehr für Warzone. Außerdem wollen die Entwickler den Speicherplatzhunger von Modern Warfare und Warzone reduziert haben. Das Change-Log findet ihr hier Neue MehrspielerkartenNeue Mehrspielermodi und FeaturesStellung (Multi-Team): "Ihr dachtet, 'Stellung' sei schon chaotisch gewesen? Wir stellen die bisher größte Version dieses Spielmodus vor: Diese neue truppbasierte Adaption schmeißt zehn 4er-Trupps in den Kampf um mehrere Stellungen zur gleichen Zeit. Jeder Satz der Stellungen dauert 120 Sekunden lang, bevor er zu anderen Orten wechselt. Eine weitere Änderung verglichen mit dem üblichen Spielmodus ist, dass euer Team jede Sekunde 1 Punkt bekommt, wenn sich alle Teammitglieder innerhalb der Stellung befinden. Ihr werdet euer Team in diesen Stellungen haben und ebenso die Feinde ausdünnen wollen, um deren Punkte zu verhindern. Der erste Trupp, der zuerst 1.000 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel."Neue Ausbruch-Region: Sanatorium (Nacht):"Der Zombies-Modus wird in dieser Woche noch größer. Während sich der Dunkeläther weiter ausbreitet, müssen Requiem-Agenten ihre Suche nach Ausbruchstellen im Ural ausweiten und eine massive, neue Region erkunden: Sanatorium (Nacht). Unter dem Deckmantel der Nacht infiltriert ihr in 'Ausbruch' das Sanatorium. Die Dunkelheit macht jedoch aus jeder Begegnung mit den Untoten - von watschelnden Soldaten bis tödlichen Elite-Zombies - ein Erlebnis, das euch bis ins Mark erschüttert. (...)"Neue Operator und Waffe Speicherplatz-Update : "Diejenigen, die die Vollversion von Modern Warfare/Warzone besitzen oder die das kostenlos spielbare Warzone haben, werden auf ihrer jeweiligen Plattform feststellen, dass das Spiel nun einen kleineren Fußabdruck in Form von Speicherplatz hinterlässt. Verbesserungen fürs ganze Content Management System wurden durch Datenoptimierung und Streamlining der Inhaltspakete ermöglicht, die jeweils für die individuellen Spielmodi nötig sind. Das kommt nach einem einmaligen, etwas größeren Update für Saison 2 Reloaded, bei dem auch besagte Optimierungen drin enthalten sein werden. Das Update ist nötig, um die gesamte Dateigröße zu verkleinern. Zukünftige Patches für Modern Warfare und Warzone werden voraussichtlich kleiner sein (...)Neben der Möglichkeit, individuelle Spielmodi zu entfernen, die nicht mehr gespielt werden, werden Besitzer von Modern Warfare herausfinden, dass mehr Speicherplatz auf ihrer jeweiligen Plattform frei wird. Doch Spieler, die weiterhin die Kampagne, den Mehrspielermodus und/oder Spezialeinheit spielen wollen, werden die optimierten Inhaltspakete erneut installieren müssen. Sie werden kurze Zeit nach dem Update für Saison 2 Reloaded verfügbar werden. Nach dem Update wird die Dateigröße von Warzone zwischen 10,9 GB und 14,2 GB groß sein. Die Dateigröße von Modern Warfare/Warzone wird dann je nach Plattform zwischen 30,6 GB und 33,6 GB kleiner sein."