Call of Duty: Black Ops Cold War: Rambo und John McClane mischen bald mit - auch in Warzone

Some heroes Die Hard. Others draw First Blood.



The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u



— Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021





Answer the call on May 20th.



80s Action Heroes coming to #BlackOpsColdWar, #Warzone, and @PlayCODMobile. pic.twitter.com/FibQXa4Lfj



— Call of Duty (@CallofDuty) May 14, 2021

Crossmediale Kollaborationen und Cross-Over-Events waren ein großer Erfolg bei Fortnite: Battle Royale - zum Beispiel mit Marvel-Figuren ( wir berichteten ). Daher ist es wenig überraschend, dass demnächst auch in Call of Duty ( Warzone Black Ops Cold War und Mobile ) einige bekannte Charaktere auftauchen werden, die eigentlich nicht aus dem Call-of-Duty-Universum stammen.Nach ersten und teilweise sehr eindeutigen Teasern haben die CoD-Entwickler bestätigt, dass sich John Rambo und John McClane (Stirb Langsam) der "Action" in Call of Duty anschließen werden. Beide Charaktere werden ab dem 20. Mai im Rahmen der "80er-Jahre Action-Helden" in dem Shooter auflaufen. Konkrete Details wurden bisher nicht verraten, aber es kann davon ausgegangen werden, dass John Rambo und John McClane als kostenpflichtige Operator und/oder Skins hinzugefügt werden - unter Umständen noch mit charakteristischen Sprüchen oder Waffen.Die Helden-Riege der 80er-Jahre würde sich dann in Zukunft z.B. mit Sarah Connor (Linda Hamilton), Martin Riggs (Mel Gibson), Ellen Ripley (Sigourney Weaver) oder Major Dutch Schaefer (Arnold Schwarzenegger) fortsetzen lassen - oder mit Figuren, die von Kurt Russel, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris oder Dolph Lundgren verkörpert wurden. Offiziell bestätigt hat Activision Blizzard aber bisher nur John Rambo und John McClane.Am 20. Mai wird ebenfalls ein Mid-Season-Update für Call of Duty: Black Ops Cold War ( ab 53,99€ bei kaufen ) - Zombies veröffentlicht. Outbreak bekommt eine neue Hauptquest, ein weiteres Welt-Event (Orda Encounter) und neue Sammelobjekte spendiert. Außerdem wird man Angeln können. Einen Überblick über alle Neuerungen, Verbesserungen und Waffen-Anpassungen bei den Zombies findet ihr im Blog-Beitrag von Treyarch