Call of Duty: Black Ops Cold War: Season 3 Reloaded mit Rambo und John McClane inkl. Nakatomi Plaza für Warzone

Standoff (6v6, Veröffentlichung) - bekannt aus Black Ops 2

Duga (Multi-Team, Veröffentlichung)

Baseballschläger: Nahkampf (Woche der Veröffentlichung) - "Dieser allseits beliebte Klassiker ist in Black Ops Cold War das neueste Spielzeug für alle unter euch, die ihre Gegner gern mit einem gut platzierten Schlag ausschalten. Mit ihm könnt ihr euch aus jeder noch so brenzligen Situation prügeln. Egal ob im Kampf gegen die untoten Horden im Zombiemodus oder gegen andere Operator im Mehrspielermodus, der Baseballschläger lässt euch nie im Stich. Hinweis: Der Baseballschläger wird in Warzone während Saison 4 verfügbar sein, nachdem er in der Woche der Veröffentlichung von Saison 3 Reloaded in Black Ops Cold War ausgiebig getestet wurde."

AMP63: Pistole (Im Laufe der Saison) - "Die vierte Nebenwaffe im Arsenal von Black Ops Cold War ist eine Mischung aus selbstladender Pistole und vollautomatischer MP. Dank dieser Eigenschaften kann sie in kürzester Zeit hohen Schaden verursachen, was sie besonders im Kampf auf engstem Raum nützlich macht. Ihr könnt euch die AMP63 und den Baseballschläger in Saison 3 Reloaded auf zwei verschiedene Weisen holen: Schließt eine Herausforderung im Spiel ab, um die Grundversion der Waffe kostenlos zu erhalten, oder kauft im Shop ein Paket mit einem Bauplan."

Das Update zur Mitte der dritten Season von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War ab 53,99€ bei kaufen ) umfasst nicht nur neue Mehrspielerkarten (Cold War), Waffen und Inhalte für Zombies (Cold War), sondern ebenfalls die Gastauftritte von John McClane (Stirb Langsam) und Rambo auf Basis von Rambo 2: Der Auftrag (1985). Die beiden Filmhelden gehören zum Event "80er-Actionhelden".Rambo und John McClane sind zwei neue Operator. Es handelt sich hierbei nicht um Skins für zuvor veröffentlichte Operator. Preise für die Bundles hat Activision bisher nicht genannt. Das Gesicht von John McClane wurde bisher übrigens noch nicht gezeigt - auch nicht im Trailer.Rambo: "Vom 20. Mai um 6:00 Uhr MESZ bis zum 19. Juni um 6:00 Uhr MESZ könnt ihr diesen Operator als Teil des Rambo-Bundles im Black Ops Cold War- und Warzone-Shop erwerben. Das Bundle beinhaltet den legendären Operator; zwei Vollstrecker, darunter einer mit seinem ikonischen Pfeil und Bogen; drei legendäre Waffenbaupläne - ein Sturmgewehr, ein LMG und ein Taktisches Gewehr; eine legendäre Visitenkarte sowie ein Emblem; und zuletzt eine epische Armbanduhr und einen Waffentalisman."John McClane: "Vom 20. Mai um 6:00 Uhr MESZ bis zum 19. Juni um 6:00 Uhr MESZ könnt ihr John McClane als Teil des Stirb-langsam-Bundles im Black Ops Cold War- und Warzone-Shop erwerben. Das Bundle beinhaltet den legendären Operator; einen Vollstrecker; drei legendäre Waffenbaupläne – ein Taktikgewehr, eine MP und ein Sturmgewehr; eine legendäre Visitenkarte sowie ein Emblem; und zuletzt eine epische Armbanduhr und einen epischen Waffentalisman."Darüber hinaus wird es neue Brennpunkte in Verdansk (Call of Duty: Warzone) geben, die ebenfalls mit den Filmen zusammenhängen. Auf der Karte findet man neuerdings das Nakatomi Plaza aus Stirb Langsam. Das bis dato größte Warzone-Gebäude besteht aus fünf Stockwerken auf Basis der Schauplätze des Originalfilms."Aber nicht nur der Funkturm und die umgebenden Häuserblöcke des südlichen Downtown-Distrikts von Verdansk wurden überarbeitet - Nakatomi Plaza verfügt über mehrere optionale Missionen, die euch in den Spielmodi Battle Royale und Beute mit weiteren Belohnungen im Spiel und für euer Profil versorgen. So müsst ihr beispielsweise den Turm nach Vorratskisten durchsuchen, auf dem Dach C4 entschärfen und einen schiefgelaufenen Waffendeal stoppen."Neu sind ebenfalls Survival Camps (ehemals Zeltlager; zehn an der Zahl) und ein CIA-Außenposten zum Aufspüren des schwer zu fassenden Rambo. Auch der zeitlich begrenzte Modus "Power Grab" wird dann verfügbar sein:"Die Antwort darauf ist Power Grab, ein zeitlich begrenzter Spielmodus, der über 100 Operator in vorbestimmten Teamgrößen in die Schlacht schickt, um herauszufinden, wer das Zeug zum knallharten Actionhelden hat. Zu Beginn eines Power Grab-Matches werdet ihr bemerken, dass der Kreis enger ist als in den üblichen Battle Royales von Verdansk. Der Kreis wird in fünf Phasen immer kleiner und es gibt keinen Gulag, aus dem ihr nach dem Ableben entkommen könnt. Stattdessen könnt ihr eure Teammitglieder an der Vorratsstation wiederbeleben oder euch das Recht erkämpfen, sie wiederzubeleben, indem ihr genügend Marken sammelt. Wie schon bei Abschuss bestätigt im traditionellen Mehrspielermodus lassen Operator eine Marke fallen, wenn sie eliminiert werden. Diese Marken erhaltet ihr auch als Belohnung für abgeschlossene Aufträge und können in seltenen Fällen in Vorratskisten rund um Verdansk gefunden werden. Jede gesammelte Marke bringt euch im Belohnungssystem auf der rechten Seite des Bildschirms einen Schritt weiter. Dieses beinhaltet unter anderem eine Drohne; ein Token zum Wiedereinstieg, das es euch erlaubt, sofort wieder in Verdansk einzusteigen; sowie Advanced Gas Masks und Spezialistenboni auf höheren Stufen. Trotz dieser Unterschiede zum normalen Battle Royale bleibt euer Ziel das gleiche: überlebt als letztes Team, um zu gewinnen."Letztes aktuelles Video: 80s Action Heroes Trailer | Season ThreeCall of Duty: Black Ops Cold War erhält in Saison 3 Reloaded u.a. überarbeitete klassische Modi, zwei Mehrspielerkarten und eine neue Ausbruch-Hauptquest für Zombies.Zwei neue MehrspielerkartenZombies: Neue Hauptquest, Weltevent "Orda" und mehr für Ausbruch"Die Agenten von Requiem werden in der Ausbruchszone zum ersten Mal eine brandneue Hauptquest erleben können. Die Ereignisse dieser Quest bereiten den Weg für die nächste rundenbasierte Karte im Zombiemodus von Black Ops Cold War und schaffen die Grundlage für die Entwicklungen in zukünftigen Saisons. Haltet die Augen offen, wenn Treyarch ankündigt, wann sich Spieler diese Woche auf die Jagd nach Hinweisen machen können! Mit Saison 3 Reloaded wird es außerdem in Ausbruch ein neues Weltevent zu entdecken geben. Gigantische Orda-Monster durchstreifen jetzt das Uralgebirge und stellen euch vor eine schwere Herausforderung, für die ihr aber mächtige Belohnungen erhaltet - wenn ihr überlebt. Und falls ihr inmitten dieses Chaos mal eine Verschnaufpause braucht, könnt ihr euch jederzeit eine der Angelruten schnappen, die ihr an den Ufern der Gewässer dieser Regionen findet. Vielleicht habt ihr ja bald Altmaterial, Rüstung, Extras oder sogar eine ganz besondere Überraschung am Haken ..."Cranked 2: No Time to Crank"Firebase Z und Die Maschine werden in einem für begrenzte Zeit verfügbaren Zombie-Modus, der sich um die Actionhelden der 80er dreht, um eine explosive neue Variante des allseits beliebten Cranked-Modus bereichert. In dieser neuen Version von Cranked im Zombiemodus beginnen alle Spieler mit einem Messer und aktiver Stromversorgung, Wall Buys sind hingegen deaktiviert und Crafting Tables entfernt. Alle Mystery Box-Positionen sind aktiv und mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bestückt, darunter häufiger zu findende Unterstützungsgegenstände. Abgesehen von den zusätzlichen Sprengstoffen der Mystery Box werden auch Zombies häufiger tödlichen Sprengstoff fallen lassen. Genau wie im beliebten Vorgänger startet auch in Cranked 2 ein Timer, sobald ihr euren ersten Zombie ausgeschaltet habt. Mit jeder weiteren Eliminierung erhaltet ihr etwas zusätzliche Zeit für den Rest der Runde ..."Neue Inhalte für Warzone und Black Ops Cold WarZwei neue WaffenEvent: 80er Actionhelden"Ähnlich wie in den Events 'Jagd auf Adler' und 'Der Spuk von Verdansk' müssen Operator in Black Ops Cold War und Warzone Ziele erfüllen, um Belohnungen zu erhalten, die in beiden Titeln verwendet werden können. Eine Ausnahme ist hierbei das Arcade-Spiel 'Robot Tank', das nur in der Kaserne von Black Ops Cold War verfügbar ist. Diese Herausforderungen drehen sich um die aufregenden neuen und nur für begrenzte Zeit verfügbaren Inhalte und umfassen Ziele wie den Abschluss von Matches in bestimmten Listen und Kills mit der neuen Gefechtsbogen-Abschussserie in Warzone. Wenn ihr alle neun Herausforderungen von Black Ops Cold War abschließt, erhaltet ihr einen Waffenbauplan für ein halbautomatisches Taktikgewehr. Durch den Abschluss aller neun Herausforderungen von Warzone erhaltet ihr einen Waffenbauplan für ein Repetier-Scharfschützengewehr."Weitere Details, zum Beispiel zu neuen oder angepassten Spielmodi, findet ihr hier