Call of Duty: Black Ops Cold War: Saison 4 Reloaded gestartet - inkl. "Mauer der Toten" (Zombies)

In Call of Duty: Black Ops Cold War ab 44,20€ bei kaufen ) und Call of Duty: Warzone ist Saison 4 Reloaded angelaufen. So bekommt der Zombies-Modus die rundenbasierte Karte "Mauer der Toten" spendiert. "Mauer der Toten" setzt nach den Geschehnissen von "Operation Ausmerzung" an und spielt in Berlin. Das Change-Log findet ihr hier "Agenten werden durch düstere Straßen laufen, mit nur ein paar Scheinwerfern, Straßenlaternen und längst verlassenen Fahrzeugen als Lichtquelle. Es geht zu verschiedenen bedeutenden Wahrzeichen und bekannten Gebäuden, einschließlich einer U-Bahn, deren in Flammen stehende Waggons untote Fahrgäste zu unbekannten Orten bringen. Agenten werden jedoch nicht alleine sein, wenn sie eine Möglichkeit finden, den neuen roboterhaften Begleiter „Klaus“ zu aktivieren, der ihnen dabei helfen wird, die Untoten zu bezwingen. All das und eine neue Wunderwaffe mit vier verschiedenen Varianten, Seilrutschen für schnelles Reisen, furchterregende neue Feinde, neue Quests zum Entdecken und weitere Geheimnisse und Überraschungen sind ebenfalls Teil dieser riesigen, neuen, rundenbasierten Karte."Im Mehrspieler-Modus von Black Ops Cold War wird die Karte "Rush" aus Black Ops 2 spielbar sein. Neue Modi sind Capture the Flag und Paintball-Moshpit.'"Rush" aus dem Vergeltung-DLC von Call of Duty: Black Ops II wurde überarbeitet und ist eine kleine 6v6-Karte, die auf und bei einem Paintball-Gelände stattfindet. Diese chaotische Arena bietet mehrere Möglichkeiten für sehr nahe und persönliche Kämpfe. Schmale Ecken, durch die ihr huschen müsst, und eine Vielzahl von Außenstrukturen bieten auch Möglichkeiten, Feinde auf größerer Distanz auszuschalten. Zusätzlich zu öffentlichen Standard- und Hardcord-Modi ist "Rush" auch in privaten Spielen verfügbar, wo ihr mit Freunden zusammen üben könnt. Unser Vorschlag? Holt für jeden das Tracer-Paket: Super Witz III-Bundle, rüstet für alle Operator den "Doppelpinsel"-Waffenbauplan aus und stellt minimale Gesundheit ein, um ein wahres Paintball-Feeling in Call of Duty zu bekommen ... Erst recht, wenn ihr in einem zurückgekehrten Modus des Franchises spielt.'In Warzone gibt es den neuen zielbasierten Modus "Ladung". Wie im "Kriegsmodus" aus Call of Duty: WW2 streiten in "Ladung" zwei Teams mit je 20 Spielern um wichtige Geheimdaten, auf die durch Satellitenteile zugegriffen werden kann, die auf Fahrzeugen über die Karte transportiert werden."In Warzone ist zudem mit einem Bauplanblitz zu rechnen, bei dem sich die Spieler viele Baupläne vorheriger Saisons verdienen können. Außerdem werden die roten Türen noch mysteriöser, es gibt eine neue Abschussserie (ein extrem seltenes Geschütz) und endlich auch die Verschenken-Funktion für den Battle Pass und Shop-Bundles aus dem Black Ops Cold War."Letztes aktuelles Video: Mauer Der Toten Trailer | Saison 4