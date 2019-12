Virgo vs The Zodiac: Von Mario & Lugi und Mother inspiriertes 2D-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. Dezember 2019, 09:17 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. November 2019, 08:10 Uhr:

Moonana und Degica haben Virgo vs The Zodiac wie angekündigt am 12. Dezember auf Steam veröffentlicht, wo noch bis zum 19. Dezember ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des 2D-Rollenspiels gewährt wird (12,59 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind sogar 100 Prozent der 38 Reviews positiv).Moonana und Degica werden das 2D-Rollenspiel Virgo vs The Zodiac am 12. Dezember 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Der nach eigenen Angaben von den Mario-&-Lugi- sowie Mother-Rollenspielen inspirierte Titel soll rundenbasierte Kämpfe mit Geschicklichkeitseinlagen zum Verstärken eigener sowie Blocken und Kontern gegnerischer Angriffe bieten.Alle Kämpfe seien story-relevant, traditionelle Zufallskämpfe werde es keine geben. Außerdem werden über 150 Ausrüstungsmöglichkeiten, ungewöhnliche Verbündete und Kontrahenten, verschiendene Spielenden, Crafting und Minispiele versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer