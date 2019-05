Professor Lupo and his Horrible Pets: Sci-Fi-Abenteuer der Nihilumbra-Macher erscheint im Sommer für PC und Switch - 4Players.de

Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC) Screenshot - Professor Lupo and his Horrible Pets (PC)

Die spanischen Entwickler von BeautiFun Games ( Nihilumbra ) werkeln derzeit am Puzzle-Adventure Professor Lupo and his Horrible Pets , das im Sommer 2019 für Nintendo Switch sowie PC ( Steam ) erscheinen soll und von den Machern wie folgt beschrieben wird: "Professor Lupo ist ein Weltraumforscher, der auf der Aurora-Raumstation durch die Galaxie gereist ist und die beeindruckendste Kollektion von Außerirdischen gesammelt hat: seine Horrible Pets. (ger. seine Schrecklichen Haustiere) Liebenswert und auf den ersten Blick harmlos, verwandeln sich diese Aliens in böse, tödliche Kreaturen, sobald sie einen Menschen in der Nähe spüren. Der Professor ist auf dem Weg zurück zur Erde, um sie für die Bewaffnung an den Meistbietenden zu verkaufen. Aber etwas ist schief gelaufen, die Aurora-Raumstation wird von unbekannten Streitkräften angegriffen, und nun laufen die Aliens frei rum!Deine Arbeit als Praktikant des Professors war es schon immer, Köder für diese gruseligen Viecher zu spielen. Jetzt musst du eine neue Aufgabe auf deine To-do-Liste anbringen: finde einen Weg zu entkommen, oder werde zum Abendessen der Aliens! Auf deinem Weg wirst du die Geheimnisse der Aurora-Weltraumstation entwirren und, wenn du Glück hast, vielleicht sogar etwas über deine eigene Vergangenheit erfahren." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Narrative Trailer