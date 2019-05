Final Assault: VR-Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive) Screenshot - Final Assault (HTCVive)

Das im Zweiten Weltkrieg verortete Echtzeit-Strategiespiel Final Assault von Phaser Lock Interactive hat den Early Access am 16. Mai 2019 hinter sich gelassen und ist fortan in der finalen Fassung für Oculus Rift, HTC Vive und Windows Mixed Reality erhältlich. Der Preis via Viveport Oculus Store und Steam variiert aktuell zwischen 17,00 und 29,99 Euro.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 97 Prozent der knapp hundert Reviews positiv, in den letzten 30 Tagen waren es sogar 100 Prozent). Der aktuelle Wertungsschnitt auf Viveport liegt bei 4,2 von fünf Sternen, der im Oculus Store sogar noch etwas höher. Hier eine Kostprobe, der auch für PlayStation VR angekündigten WWII-Strategie:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer