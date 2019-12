Tools Up!: Kooperative Handwerker-Action für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht - 4Players.de

The Knights of Unity und All in! Games haben die kooperative Handwerker-Action Tools Up! am 3. Dezember 2019 für PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ), Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam ) veröffentlicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "ausgeglichen" (aktuell sind 44 Prozent von 29 Reviews positiv). Auf dem PlayStation Blog blickt Entwickler Bartek Nowakowski auf die Entstehung des Titels zurück: "Tools up! Ist ein Couch-Koop-Spiel, bei dem ihr Wohnungen renoviert und euch den Weg mit bis zu vier Freunden auf das Dach des Hochhauses arbeitet.Während einer Firmenfeier im März 2018 haben wir Overcooked und Gang Beasts immer und immer wieder gespielt. Dabei ist uns aufgefallen, dass es nur eine Hand voll Couch-Koop-Spiele gibt, die leicht zu lernen und schwer zu meistern sind. Also hatten wir die Idee, unser eigenes Spiel zu machen! Wir hatten bloß keine Ahnung um welches Thema es gehen sollte. Es sollte lustig, aber auch einfach zu versehen sein.Ein paar Tage später, als unser Freund Rafal Polito (Sir Politko, Tools Up!-Papa) nach Hause kam und seine weißen Wände anstarrte, dachte er nach: Jeder nimmt Hypotheken auf, richtet Wohnungen ein und gibt ihnen des letzten Schliff - wieso machen wir daraus kein Spiel?! Er hat den ersten Prototypen erstellt und wir hatten beim Spielen so viel Spaß! Wir sind seiner Linie treu geblieben und haben mit Tools Up! Unser bisher größtes Spiel erschaffen.Das Thema? Erledigt. Setting? Erledigt. Aber wie sieht es mit der Optik aus? Katarzyna Tarnacka (Lady Katarzyn - Tools Up! Art Director) hat sich dazu entschieden, das Spiel aufzuhellen mit bunten Farben, inspiriert vom Regenbogen, anstatt der blassen Farbpalette, die sonst bei Renovierungen oft gesehen wird. Es fühlt sich jetzt ein bisschen wie ein Ausmalbuch an. Fun Fact: Ihr werdet nichts Schwarzes im Spiel finden!Zu guter Letzt wollen wir über das Gameplay sprechen, das ein wichtiger Faktor bei Spielen ist. Wir wollten ein Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Ein Spiel, dass ihr mit euren Kindern oder Großeltern spielen könnt. Es sollte herausfordernd sein, ohne euch komplett in Stress zu versetzen (wie Feuer in einer Küche). Unser Lösung dafür ist es, das Chaos als ein Teil des Gameplays zu verwenden (bösartige Lache). Verschüttete Farbe, Müll auf dem Boden, Freunde die im Weg stehen oder einen Eimer stehlen - all diese Dinge machen jede Runde einzigartig, herausfordernd und unterhaltsam."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer