The Walking Dead Onslaught VR: Offizielles VR-Spiel zur TV-Serie angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Walking Dead Onslaught VR (HTCVive) Screenshot - The Walking Dead Onslaught VR (HTCVive) Screenshot - The Walking Dead Onslaught VR (HTCVive) Screenshot - The Walking Dead Onslaught VR (HTCVive) Screenshot - The Walking Dead Onslaught VR (HTCVive)

Mit The Walking Dead Onslaught VR hat das auf VR-Inhalte spezialisierte Studio Survios das offizielle Videospiel zur TV-Serie von AMC angekündigt. Erscheinen soll es im kommenden Herbst für Oculus Rift und HTC Vive. Laut Angaben auf der offiziellen Webseite und bei Steam wird man in die Rolle von bekannten Charakteren schlüpfen können, um sich durch die Zombie-Apokalypse zu kämpfen, bei der nicht nur die Untoten, sondern auch Menschen zu den Feinden zählen.Neben Schusswaffen will man sich vor allem auf den Nahkampf konzentrieren, den man mit Hilfe der Bewegungssteuerung möglichst authentisch realisieren möchte. So wird es u.a. möglich sein, Walker zu greifen oder wegzuschubsen. Darüber hinaus kann man Zombies regelrecht auseinandernehmen: Arme, Beine und Köpfe lassen sich abreißen, wenn man sie an den besonders verwundbaren Punkten mit den Waffen bearbeitet.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer