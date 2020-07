The Walking Dead Onslaught: VR-Spiel zur Serie wird Story- und Crafting-lastiger; Norman Reedus engagiert

All das könnte im finalen Spiel aber ganz anders aussehen bzw. strukturiert sein: Wie Uploadvr.com nach einem gespräch mit Survios' Lead-Designer Andrew Abedian berichtet, wird das Spiel derzeit umgebaut, um sich mehr auf die Story zu konzentrieren. Der Spaß am Schnetzeln und die "reaktionsfreudige" Nahkampf-Mechanik seien nach wie vor an Bord, doch die übergreifende Struktur des Spiels habe sich geändert. Man solle sich fühlen, als sei man direkt in eine Episode von The Walking Dead versetzt worden, so Abedian.Die neue Geschichte versetzt den Spieler vorwiegend in die Rolle von Daryl, der von Original-Schauspieler Norman Reedus gesprochen wird. Die Handlung dreht sich um seinen Konflikt mit Rick Grimes kurz vor dem Start der neunten Staffel. Man kehrt nach Alexandria zurück, um in der sicheren Zone mit gesammelten Ressourcen eine Siedlung aufzubauen. Es soll mehr Momente geben, in denen man in der Rolle von Rick am Lagerfeuer Platz nimmt, um sich mit Daryl über die Zusammenhänge der Handlung zu unterhalten.Ein neues Element ist die Einbindung von zufallsgenerierten "Plünderungs-Läufen" nach Alexandria, von denen man Ressourcen und gesammelte Waffen mitbringen muss. Diese Ausflüge sollen für mehr Langlebigkeit im Spiel sorgen. Die ursprüngliche Koop-Unterstützung sei dagegen "zur Seite gedrängt worden", obwohl sie im ursprünglichen Konzept des Spiels eine wichtige Rolle gespielt habe, so Uploadvr.com. Ob sie komplett gestrichen wurde, wird nicht explizit bestätigt.Vermutlich dürfte die positive Resonanz auf das andere VR-Spiel zur Serie, The Walking Dead: Saints & Sinners von Skydance Interactive, dazu beigetragen haben, dass sich auch The Walking Dead Onslaught VR mehr an dessen Crafting- und Survival-Fokus orientiert, statt voll auf die Action zu setzen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer