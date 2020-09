The Walking Dead Onslaught: VR-Spiel zur Serie veröffentlicht

Spiele als Rick, Daryl, Michonne und Carol.

Genieße die ultimative Kampffreiheit mit 24 verbesserbaren und individuell anpassbaren Waffen.

Erlebe eine Original-Kampagnen-Story in der Rolle von Daryl Dixon.

Beteilige dich an Plünderungen, sammle Vorräte und wehre dabei unendliche Beißerherden ab.

Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality) Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality) Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality) Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality) Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality) Screenshot - The Walking Dead Onslaught (HTCVive,OculusRift,PlayStationVR,VirtualReality)

Am 29. September 2020 hat Survios seine VR-Action The Walking Dead Onslaught für PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Realtiy veröffentlicht. Via PlayStation Store und Oculus Store werden 29,99 Euro für den Download fällig. Auf Steam ist man schon mit 24,99 Euro dabei. Eine Deluxe Edition mit Mini-Soundtrack, Artbook, Crafting Starter Kit und Weapons Pack ist ebenfalls verfügbar. Allerdings sind die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal "größtenteils negativ" (aktuell sind lediglich 24 Prozent von 278 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Es gibt keine Ruhe, wenn das Überleben davon abhängt. Bereite dich auf einen Ansturm von Beißern vor. Spiele dabei mit deinen Lieblingscharakteren aus AMCs The Walking Dead und stelle dich den Schrecken dieser apokalyptischen neuen Welt. Der Krieg mit den Saviors ist endlich zu Ende, der angerichtete Schaden klingt jedoch noch in den Herzen derjenigen nach, die ihn überlebt haben. Es werden Risiko und Opfer erforderlich sein, um diese zerbrochene Gesellschaft wieder auf die Beine zu bringen und das für zukünftige Generationen wiederaufzubauen, was von Alexandria übrig geblieben ist. Bist du bereit, deinen Beitrag dazu zu leisten?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer