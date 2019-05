PlayStation Productions: Sony gründet eigenes Produktionsstudio für Film- und Fernsehumsetzungen von Spielen - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat "PlayStation Productions" gegründet, ein Produktionsstudio, das Film- und Fernsehumsetzungen auf Basis von Videospielen von Sony/PlayStation realisieren soll. Das in Culver City ansässige Unternehmen wird von Asad Qizilbash geleitet und von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Chairman Shawn Layden beaufsichtigt. Sony Studios wird PlayStation Productions beim Vertrieb unterstützen, aber nicht in die Produktion der Inhalte eingreifen."Wir haben 25 Jahre Erfahrung in der Spieleentwicklung und das hat 25 Jahre großartige Spiele, Franchise und Geschichten hervorgebracht", sagte Layden dem Hollywood Reporter . "Wir sind der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um nach anderen Medienmöglichkeiten über Streaming, Film oder Fernsehen zu suchen, um unseren Welten neues Leben in einem anderen Spektrum einzuhauchen."Qizilbash fügte hinzu: "Anstatt unser geistiges Eigentum an andere Studios zu lizenzieren, sind wir der Meinung, dass es der bessere Ansatz ist, dass wir alles selbst entwickeln und produzieren. Erstens, weil wir vertrauter [mit der Grundlage] sind, aber auch, weil wir besser wissen, was der PlayStation-Community gefällt."In den vergangenen Jahren hatte das Führungpersonal u. a. mit Lorenzo di Bonaventura (Filmproduzent) und Kevin Feige (Marvel Cinematic Universe) gesprochen, um die Branche besser zu verstehen. Die ersten Projekte sind bereits bei PlayStation Productions in Planung, allerdings möchten sie sich die Zeit nehmen, um die gewünschten Qualitätsziele zu realisieren. Das gewählte Format (Serie, Film etc.) würde letztendlich die Geschichte bzw. der ausgewählte Titel vorgeben.Asad Qizilbash erklärte weiter: "Man kann älteren Videospieladaptionen schon ansehen, dass der Drehbuchautor oder der Regisseur die Spielwelt oder das Gaming-Sache nicht verstanden haben. Die eigentliche Herausforderung ist, wie schafft man es, 80 Stunden Gameplay in einen Film zu verwandeln? Die Antwort ist, dass man das auch gar nicht macht. Was man macht, ist, dass man das Leitbild [des Spiels] nimmt und es speziell auf das Filmpublikum zuschneidet. Man versucht nicht, das Spiel in einem Film nacherzählen."