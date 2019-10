Doctor Who: The Edge Of Time: Releasetermin steht fest - 4Players.de

Doctor Who: The Edge of Time erscheint am 12. November für die VR-Plattformen HTC Vive, Vive Cosmus, Oculus Rift, Oculus Quest und PlayStation VR. Den Termin haben Maze Theory und PlayStack nach Angaben von DualShockers offiziell verkündet. Ursprünglich sollte das VR-Abenteuer zur BBC-Serie bereits im September veröffentlicht werden.Ausgestattet mit dem Sonic-Schraubendreher begibt man sich im Spiel auf die Suche nach dem verschollenen Doktor und muss dabei nicht nur Rätsel lösen, sondern wird auch mit Monstern konfrontiert. U.a. wird man auf die Daleks sowie weitere Bekannte aus der TV-Serie treffen, doch werden auch komplett neue Kreaturen versprochen, denen man bei der Zeitreise zum ersten Mal begegnet.Im neuen Trailer bekommt man weitere Eindrücke, was man von dem VR-Trip erwarten kann.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer