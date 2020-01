Doctor Who: The Edge Of Time: Wird vermutlich Ende Januar für Oculus Quest und Valve Index erscheinen

Oculus Quest





#doctorwho NEWS - We're still looking good for a 23rd January 2020 launch on @oculus Quest for #edgeoftime - The game promises to be one of the best versions with untethered free movement and many of the recent patch updates and improvements we've made. pic.twitter.com/z4Gl05BSn4



— MazeTheory (@Maze_Theory) January 15, 2020

Was nützt das schönste Weltraum-Abenteuer, wenn es nicht auf den aktuell beliebten VR-Systemenund Valve Index läuft? Entwickler MazeTheory hat mittlerweile auf Twitter bestätigt, dass Doctor Who: The Edge of Time am kommenden Donnerstag, 23. Januar für Oculus Quest erscheinen wird.Auf Nachfrage hin wurde zudem bestätigt, dass die Steam-Fassung "vermutlich zur gleichen Zeit" einen Patch für die Valve Index bekommen wird. Ausgestattet mit dem Sonic-Schraubendreher begibt man sich im Spiel auf die Suche nach dem verschollenen Doktor und muss dabei nicht nur Rätsel lösen, sondern wird auch mit Monstern konfrontiert. U.a. wird man auf die Daleks sowie weitere Bekannte aus der TV-Serie treffen, doch werden auch komplett neue Kreaturen versprochen, denen man bei der Zeitreise zum ersten Mal begegnet.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer