GRID: Verschiebung auf Oktober, Starttitel für Stadia - 4Players.de

Das Rennspiel GRID wird nicht wie ursprünglich geplant am 13. September erscheinen, sondern erst am 11. Oktober 2019. Die Verschiebung hat Codemasters in einem Beitrag auf dem offiziellen Blog bekannt gegeben . Dort heißt es auch, dass Käufer der Ultimate Edition bereits drei Tage früher im Early Access loslegen und dementsprechend bereits am 8. Oktober die Motoren anlassen dürfen. Die zusätzliche Zeit will Codemasters für weiteres Feintuning nutzen.Darüber hinaus weist man darauf hin, dass GRID auch ein Starttitel für Google Stadia sein wird. Der Streamingservice von Google im November in den USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien starten.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer