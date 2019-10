GRID: Trailer vor dem anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC) Screenshot - GRID (PC)

Vor dem anstehenden Verkaufsstart von GRID in der nächsten Woche hat Codemasters den folgenden "Launch-Trailer" veröffentlicht."Der neue Trailer lässt Spieler die Atmosphäre von GRID und die Begeisterung für authentischen Motorsport fühlen, während jedes einzelne Rennen, jede gemeisterte Disziplin ein weiter Schritt zur Krone der GRID World Chanpionship sind. Racing, im Regen, auf legendären Strecken wie z.B. Silverstone oder den engen und sehenswerten Straßenzügen von Barcelona: auf unzähligen Strecken werden sich Spieler ihren Rivalen stellen und den Sieg hart erkämpfen müssen, um als ruhmreicher Sieger enden zu können", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerGRID erscheint am 11. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One sowie im November für Google Stadia. Die Ultimate Edition enthält zusätzlich die Inhalte der "Seasons 1 bis 3". Vorbesteller der Ultimate Edition erhalten zudem drei Tage Vorabzugang vor dem Standard-Veröffentlichungstermin. Unsere Vorschau findet ihr hier