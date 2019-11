GRID: Start der Season 1 mit weiteren Inhalten steht bevor - 4Players.de

MINI Hatch JCW

Lancia Delta HF Integrale Super Hatch

Renault Clio s1600

AUDI S1 Quattro Concept



Der Clio wird außerdem für Besitzer der Standard-Fassungen als Leihauto im freien Spiel und beim Mehrspielermodus zur Verfügung stehen.



Die drei neuen Routen in Paris sind dagegen für alle Spieler ohne zusätzliche Kosten verfügbar und dürfen auch umgekehrt gefahren werden.

Der Startschuss für die erste Saison von Grid fällt am 4. Dezember. Den Termin hat Codemasters in einer Ankündigung bekanntgegeben. Die kostenpflichtige Erweiterung enthält vier neue Autos, über 30 Karriere-Events und den neuen Hot Hatch Showdown-Modus. Der Season Pass ist bereits Bestandteil der Ultimate Edition. Wer das Upgrade-Angebot nutzen will, wird mit knapp 30 Euro zur Kasse gebeten.Die neuen Fahrzeuge sind:Letztes aktuelles Video: Season 1 Showcase - New Cars and Paris Circuit