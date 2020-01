Grid: Letztes Update der Season 2 bringt neue Fahrzeuge und den Red Bull Ring

Codemasters schließt die Season 2 des Rennspiels GRID mit einem finalen Update ab, das ab dem 12. Februar für PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung steht - Stadia soll später folgen. Es enthält neben sechs weiteren Supercars auch den Red Bull Ring als zusätzliche Rennstrecke. Besitzer der Ultimate Edition und des aktuellen Season Pass erhalten den Ferrari FXX, den Aston Martin Vulcan AMR Pro, den Brabham BT62 und den Pagani Zonda Revolución. Im Karriere- und Mehrspielermodus steht der Pagani Zonda allen Spielern als Leihwagen zur Verfügung. Sie erhalten zudem den Ferrari 599XX Evo und den Ford GT Heritage Edition kostenlos, die ebenfalls Bestandteil des Track Day Supercars-Pakets sind.Besitzer der Day One und Standard-Edition haben die Möglichkeit, die Staffelpässe oder deren Inhalte einzeln zu erwerben. Der Karrieremodus wird im Rahmen der Season 2 mit insgesamt 33 neuen Events erweitert, darunter neue Showdown-Veranstaltungen und Ravenwest-Herausforderungen.Letztes aktuelles Video: Season 1 Showcase - New Cars and Paris Circuit