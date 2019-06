Asdivine Dios: Ableger der Rollenspiel-Saga auf Xbox One und PC erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 6. Juni 2019, 07:31 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. Mai 2019, 09:27 Uhr:

Inzwischen hat Kemco Asdivine Dios für Xbox One und PC veröffentlicht. Im Microsoft Store kostet das 2D-Rollenspiel 14,99 Euro, auf Steam 12,99 Euro, wobei dort bis zum 11. Juni zusätzlich noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt wird, so dass aktuell nur 11,69 Euro fällig werden. Kemco will das bereits für Android und iOS erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Asdivine Dios von Exe-Create am 5. Juni 2019 auch für Xbox One und PC veröffentlichen. Der Ableger der Asdivine-Hearts -Saga kann im Microsoft Store bereits für 14,99 Euro vorbestellt werden. Eine Veröffentlichung via Steam ist ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Unter den vielen Welten, die von den Göttern erschaffen wurden, gibt es eine voller Leben, bekannt als Asdivine. Doch als Unruhen rings um den Globus ausbrechen und eine sich ständig ausbreitende Dunkelheit droht, die Welt zu zerstören, stellt sich Izayoi selbst, der Gott von Asdivine, der Aufgabe, die Welt zu retten, die er mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Gibt es, da er seine göttlichen Kräfte tragischerweise verloren hat, noch Hoffnung auf seinen Erfolg? Finde es heraus, wenn sich der Vorhang vor diesem Abenteuer göttlichen Ausmaßes erhebt!Mit einer gewaltigen Story, einer umfangreichen Welt, randvollen Dungeons, aufregenden rundenbasierten Gefechten, Waffenherstellung und mehr ist die alles umfassende RPG-Erfahrung da! Außerdem warten unerschöpfliche Gegner und Beute, jede Menge Nebenquests und atemberaubende Bosse auf dich!" Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer