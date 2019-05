The Vale: Audio-basiertes Action-Adventure entführt sehende und nicht sehende Spieler ins düstere Mittelalter - 4Players.de

Screenshot - The Vale (PC) Screenshot - The Vale (PC) Screenshot - The Vale (PC) Screenshot - The Vale (PC) Screenshot - The Vale (PC)

Das kanadische Indie Studio Falling Squirrel hat das audio-basierte Action-Adventure The Vale angekündigt, das im August 2019 für PC ( Steam ) erscheinen soll. Der Titel, in dem man in die Rolle einer blinden Königstochter im Mittelalter schlüpft, richte sich nicht ausschließlich an sehbehinderte Menschen. Es wird generell eine neuartige Erfahrung mit innovativer 3D-Tonnutzung, haptischem Controller-Feedback, Erkundung, Kampf sowie emotional fesselnder und hochwertig vertonter Geschichte versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer