4Players Gamer Website: Closed-Beta-Phase für 100 Frühstarter - 4Players.de

4Players baut sein Service-Angebot für Spieler aus. Nach der Ankündigung der Player-Engagement-App SCILL™ und der nahenden Fertigstellung der neuen Mobile-Web-App, die in den kommenden Wochen in die Release-Version übergehen wird, startet mit der "4Players Gamer Website" als Teil unseres Kundenbereichs ein neues Projekt.Die Gamer Website ist ein speziell auf Spieler abgestimmtes Hosting-Angebot auf Grundlage von WordPress, der weltweit beliebtesten Software für Homepage-Tools und Content-Management-Systeme. Es werden vorkonfigurierte Vorlagen sowie zahlreiche Designs mit Bildern und Platzhaltertexten angeboten, aber selbstverständlich hat man auch die Möglichkeit, komplett bei null zu starten und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Es wird der Gutenberg-Website-Baukasten verwendet, der ein einfaches Bearbeiten der Seite und damit schnelle sowie sehenswerte Erfolgserlebnisse erlaubt.Die 4Players Gamer Website geht ab sofort in die streng limitierte Closed-Beta-Phase: Wir geben vorerst 100 unserer Pur-Abonnenten die Möglichkeit, dieses Angebot für ein Jahr kostenlos nutzen zu können, wobei wir die Zugänge in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Wer noch kein Pur-Abonnent ist, findet hier weitere Informationen.