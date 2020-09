AeternoBlade 2: Director's Rewind: Startschuss für die zeitmanipulative Plattform-Action auf PC

Am 7. September 2020 hat Corecell Technology die erweiterte Version der bereits für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen Plattform-Action AeternoBlade 2 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 14. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,70 Euro statt 20,99 Euro). Konsolenspieler sollen die neuen Inhalte und Verbesserungen laut offizieller Website als kostenloses Update nachgereicht bekommen.Die PC-Adaption der Zeitmanipulations-Action soll ein verbessertes Kampfsystem, Anpassungen bei Level- und Rätseldesign, zusätzliche Spielinahlte sowie eine überarbeitete KI bieten. Darüber hinaus ist am selben Tag auch der Vorgänger AeternoBlade für PC erschienen, auf den es via Steam aktuell sogar einen Preisnachlass von 33 Prozent gibt (5,62 Euro statt 8,39 Euro). Diverse Bundles aus beiden Teilen bzw. Zusatzinhalten (DLCs) sind ebenfalls erhältlich.Letztes aktuelles Video: Directors Rewind Trailer