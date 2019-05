Mutant Year Zero: Seed of Evil: Erste Details zur Erweiterung und zum feurigen Elch - 4Players.de

Screenshot - Mutant Year Zero: Add-on (PC) Screenshot - Mutant Year Zero: Add-on (PC) Screenshot - Mutant Year Zero: Add-on (PC) Screenshot - Mutant Year Zero: Add-on (PC)

Mutant Year Zero: Seed of Evil, die erste Erweiterung für Mutant Year Zero: Road to Eden , ist von den Entwicklern (The Bearded Ladies) und dem Publisher (Funcom) nun ausführlicher vorgestellt worden. Neuer Erscheinungstermin ist der 30. Juli 2019.Die Erweiterung soll an das Ende von Road to Eden anknüpfen und verspricht neue Inhalte, die "mehrere Stunden" lang sein sollen. Im Add-on lauert eine neue Gefahr. Bedrohliche Wurzeln und Pflanzen sind herangewachsen - auch auf "The Ark". Sie scheinen den Geist von Freund und Feind übernehmen zu können.Im Zuge der neuen Bedrohung taucht ein neuer Held/Mutant auf, der sich dem Team anschließt: Big Khan - ein Elch. Er ist nicht nur auf "kritische Treffer" spezialisiert, er beherrscht auch die Mutationen "Ground Pound" und "Flame Puke", die ihn ideal zum Angriff auf Gegnergruppen machen.Die neuen Gegner wird man u. a. an neuen Schauplätzen (z. B. Hall of Electric Coffins und Mausoleum of Suburbia) bekämpfen können. Auch viele Fähigkeiten der altbekannten Mutanten können verbessert werden, so kann "Moth Wings" von Dux in "Wings of the Sniper" verwandelt werden, womit sämtliche Fernkampfeinbußen entfernt werden. Aber auch einige bekannte Schauplätze (Spear of Heavens und Sea Titans) wurden von Gegner wieder zurückerobert.Spieler, die Mutant Year Zero: Road to Eden bereits besitzen, können die Erweiterung für ca. 15 Euro als DLC dazukaufen. Die Erweiterung wird gleichzeitig mit der Einzelhandelsveröffentlichung (Deluxe Edition) der Umsetzungen für Playstation 4, Switch und Xbox One verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Ankündigung