Playdate: Mini-Handheld mit Kurbelsteuerung angekündigt - 4Players.de

Introducing Playdate, a new handheld gaming system from Panic.



It fits in your pocket. It's got a black and white screen. It includes a season of brand-new games from amazing creators. Oh and… there's a crank???? https://t.co/WiIPUkpjSq



Yes. A thread… pic.twitter.com/47BwSOtiiP



— Playdate (@playdate) 22. Mai 2019

Das unabhängige Entwicklerstudio Panic hat mit Playdate ein eigenes Handheld angekündigt, das 2020 zum Preis von etwa 150 Dollar erscheinen soll. Vorbestellungen sind ab sofort über die offizielle Webseite möglich. Auffälligstes Merkmal des Geräts ist eine kleine Kurbel auf der rechten Seite, mit der man z.B. Spielfiguren über den Bildschirm bewegt und dabei auch deren Tempo anpassen kann. Darüber hinaus verfügt das kleine Handheld mit einem Digitalkreuz und A-/B-Knöpfen aber auch über klassische Elemente.Nach aktuellem Stand sollen zwölf Spiele für das System erscheinen. Diese sind allerdings noch nicht alle zum Start verfügbar, sondern sollen schrittweise im Wochenrhythmus veröffentlicht und über das integrierte WLAN-Modul auf dem Gerät installiert werden. Zu den ersten bestätigten Titeln gehören u.a. Crankin's Time Travel Adventure von Katamari-Macher Keita Takahashi, The Last Rocket von Shaun Innman und das Angelspiel Ridiculous Fishing von Zach Gage. Da beim Softwareangebot von einer Season One die Rede ist, kann man davon ausgehen, das weiterer (kostenpflichtiger) Spiele-Nachschub geplant ist.Das Schwarzweiß-Display hat eine Auflösung von 400x200 Pixeln, bietet allerdings keine Hintergrundbeleuchtung. Weitere Angaben zur Hardware, darunter z.B. Informationen zur Akkulaufzeit, gibt es noch nicht.