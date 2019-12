Star Ocean: First Departure R: HD-Remaster für PlayStation 4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Square Enix hat Star Ocean First Departure R in digitaler Form für PlayStation 4 und Switch veröffentlicht (Preis: 20,99 Euro). Die HD-Neuauflage des Sci-Fi-Rollenspiels enthält englische Texte sowie Sprachausgabe in Englisch und Japanisch aus der PSP-Version. Ansonsten versprechen die Entwickler neue Charakterillustrationen, den Turbomodus (schnellere Bewegungsgeschwindigkeit) und eine justierte "Spielschwierigkeit für größere Herausforderungen" im Kampf.Das Spiel ist ein "High-Definition-Remaster" von Star Ocean: First Departure, das 2007 bzw. 2008 für PSP erschienen ist. Die PSP-Version wiederum war ein Remake des ersten Teils von Star Ocean (1996), der hierzulande nie auf dem Super Nintendo veröffentlicht wurde. Also ist Star Ocean: First Departure R ein HD-Remaster eines Remakes. Unseren Test der PSP-Version aus dem Jahr 2008 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch Trailer