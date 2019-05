Minion Masters: Kartenbasierte Echtzeit-Strategie auf Steam und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Folgende Spielmodi werden geboten:





1 gegen 1: Kämpfe gegen andere Spieler und schau, wie weit du es mit deinen Fähigkeiten schaffst. Der Rang des Großmeisters erwartet dich, wenn du einer der Besten wirst!

2 gegen 2: Verbünde dich mit einem Freund oder mit Fremden, um andere Teams auszuschalten in diesen unglaublichen 2 gegen 2 Kämpfen. Doppelt so viele Diener, doppelt so viel Action!

1 gegen 1 Draft: Erstelle ein Deck aus einer zufälligen Auswahl an Karten. Du bekommst bessere Belohnungen, wenn du mehr Gegner besiegst, aber sei vorsichtig: 3 Niederlagen und du bist raus!

Chaos: Jede Woche neue verrückte Regeln zum Ausprobieren!

Expeditionen: Reisen mit Belohnungen und Herausforderungen!

Solo-Herausforderungen: Verbessere deine Fähigkeiten beim Trainieren gegen AI-Meister!

BetaDwarf hat sein kostenlos spielbares Echtzeit-Strategiespiel Minion Masters am 24. Mai 2019 auch auf Steam und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Auf Discord ist der Titel bereits letztes Jahr erschienen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 89 Prozent der über 17.000 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Nimm an epischen Kämpfen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 teil in diesem schnellen Strategie-Dienerspiel, das leicht zu erlernen aber schwer zu meistern ist.Bei Minion Masters gibt es viele verschiedene Meister mit einzigartigen Heldenfähigkeiten und du sammelst tolle Diener wie starke Dämonen, niedliche Kreaturen, vernichtende Zauber und mehr. Nutze deine Diener, um den gegnerischen Meister zu zerstören! Wenn ein Diener beschworen wurde, kann er nicht mehr gesteuert werden, du musst ihn also weise platzieren, um zu gewinnen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam Xbox One