Stronghold: Warlords: Spielszenen-Trailer, Grafik-Verbesserungen und Schwarzpulver-Belagerungswaffen - 4Players.de

Die Firefly Studios haben grafische Verbesserungen seit der Ankündigung von Stronghold: Warlords auf der E3 2019 auf Basis der Rückmeldungen der Spieler vorgenommen. Außerdem habe sie die neuen Schwarzpulver-Belagerungswaffen (Raketenturm, Schwarzpulver-Falle, Feuerlanze, Feuerochse) vorgestellt, die bei Angriffen von mehreren Fronten eine wichtige Rolle spielen sollen."Warlords ist seit unserem Reveal auf der E3 weit vorangeschritten", sagt Nick Tannahill, Marketing Director bei Firefly Studios. "Wir haben uns das Feedback der Fans zu Herzen genommen und sowohl einige Verbesserungen an der Grafik umgesetzt, als auch neue Einheiten und Belagerungswaffen hinzugefügt. Wir haben auch die Spielerfahrung im Warlords System verbessert, was man jetzt auf der PAX West spielen kann."In Stronghold: Warlords werden die Schlachten von den Spielern entschieden, die effektiv KI-Warlords (computergesteuerte) auswählen, rekrutieren und sich zu Nutzen machen. Durch die diplomatische Eroberung des richtigen Warlords zur richtigen Zeit erlangt ein Spieler bestimmte Vorteile in der Ressourcengewinnung, bei den verfügbaren Streitkräften oder den defensiven Barrieren außerhalb der Burg. Hierbei können Burgen freigeschaltet, Einheiten aufgewertet und letztendlich die Warlords zu den "perfekten" Verbündeten aussgebaut werden.